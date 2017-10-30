Fırtına, yeniden! Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etti!

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi 2 beraberlik alan Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 2-1 yendi ve çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bu maçla birlikte Galatasaray da ligdeki ilk yenilgisini tatmış oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 49'da N'Doye ve 69'da Yusuf Yazıcı'dan geldi. Galatasaray'ın tek golünü ise 86'da Rodrigues kaydetti.

Maçın 45. dakikasında Trabzonspor'dan Olcay Şahan ve Galatasaray'dan Feghouli kırmızı kart gördü. 90+2. dakikada ise ikinci sarı kart gören Ndiaye, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan N'Doye dönerek şutunu çekti, kaleci Muslera gole izin vermedi.

4'üncü dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf ön direğe ortaladı, kaleye yönelen topu Muslera çıkardı, sonrasında yaşanan karambolde önce Mustafa'nın şutunu savunma uzaklaştırdı, devamında Durica'nın şutu üstten auta çıktı.

8'inci dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortaladığı topa N'Doye gelişine kafa ile vurdu, yerden seken topu Muslera kontrol etti.

9'uncu dakikada sağdan Feghouli'nin sağdan ortasında savunmayı geçen topu Onur son anda Gomis'ten önce hamle yaparak tehlikeyi uzaklaştırdı.

24'üncü dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un ceza sahasına ortasına geriden gelen Okay iyi yükseldi, kafayla şutunda top yandan az farkla dışarıya gitti.

28'inci dakikada sağ taraftan Pereira'nın uzun taç atışında ön direkte Okay kafayla topu arkaya aşırttı, Mustafa Akbaş'ın şutunda top üstten auta gitti.

43'üncü dakikada orta sahada Olcay ile Ndiaye arasındaki top kapma mücadelesi sonrası tartışma yaşandı. Bu sırada Olcay yerde yatan Ndiaye'ye fiziksel temasta bulunurken, hızla o bölgeye gelen Feghouli sert bir şekilde Olcay'ı itti. Bir anda tüm futbolcular aynı noktaya toplanırken, olayların yatışmasının ardından hakem Halis Özkahya Trabzonspor'da Olcay'a, Galatasaray'da ise Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.

49'uncu dakikada Yusuf'un ortasında Uğur'un kafa vuruşunda Muslera'nın müdahalesiyle yan direğe çarpıp oyun alanına dönen top, 6 pas içerisindeki N'Doye'un önünde kaldı. Boş pozisyondaki N'Doye rahat bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

51'inci dakikada N'Doye'un pasında sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Okay'ın şutunda köşeye giden topu Muslera son anda kornere çeldi.

63'üncü dakikada Ndiaye'nin soldan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Eren kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69'uncu dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Okay topu sağ kanattaki Yusuf'a aktardı, topla birlikte kaleye yönelen Yusuf'un ceza sahası çizgisinin gerisinden şutu Denayer'e de çarparak ağlara gitti: 2-0.

86'ncı dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta N'Doye topu doğrudan kaleye gönderdi, Muslera kontrol etmeyi başardı.

86'ncı dakikada Mariano'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

90+1'inci dakikada N'Diaye, orta sahada Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 9 kişi bıraktı.

TUDOR'UN 'BÜYÜK MAÇ' SENDROMU

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Halis Özkahya (x), Kemal Yılmaz (xx), Hakan Yemişken (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (xxx), Uğur (xxx), Durica (xxx), Mustafa (xxx)- Okay (xxxx), Onazi (xxxx)(Dk.89 Hubocan )- Bero (x)(Dk.58 Abdülkadir xx), Yusuf (xxxx), Olcay (x)- N'Doye (xxx)(Dk.90+2 Castillo)

GALATASARAY: Muslera (x)- Mariano (xx), Maicon (x), Denayer (x), Linnes (x)- Selçuk (x)(Dk.54 Rodrigues xxx), Fernando (x)- Feghouli (x), Ndiaye (x), Tolga (x)(Dk.72 Yasin x)- Gomis (x)(Dk.54 Eren x)

GOLLER: Dk. 49 N'Doye, Dk.69 Yusuf (Trabzonspor), Dk.86 Rodrigues (Galatasaray)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.45 Olcay (Trabzonspor), Dk.45 Feghouli, Dk.90+1 Ndiaye (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Ndiaye, Muslera, Maicon, Rodrigues (Galatasaray)