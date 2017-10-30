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Rıdvan Dilmen o pozisyonu değerlendirdi! Hakemin verdiği kırmızı kartlar...
Rıdvan Dilmen
o pozisyonu değerlendirdi! Hakemin verdiği kırmızı kartlar...
Giriş Tarihi: 29.10.2017
21:04
Güncelleme Tarihi: 30.10.2017
01:48
Sabah Spor yazarı
Rıdvan Dilmen
, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçı değerlendirdi.
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