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'un 'büyük maç' sendromu

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.10.2017 21:45 Güncelleme Tarihi: 29.10.2017 21:46
Tudor'un 'büyük maç' sendromu

'in 10'uncu haftasında deplasmanda 'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan , Igor döneminde büyük maç kazanmayı unuttu.

'ın başında Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Medipol Başakşehir'e karşı 6 maça çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu 6 maçta galip gelemezken 1 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda üretkenlik anlamında da sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, rakip filelere yalnızca 1 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 10 gol gördü.

Trabzonspor-Galatasaray maçından kareler

İşte Igor Tudor'un Galatasaray'ının büyük maç karnesi...

27.02.2017 / Galatasaray - Beşiktaş: 0-1
18.03.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-0
10.04.2017 / Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0
23.04.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
22.10.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
29.10.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-1

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Tudor'un 'büyük maç' sendromu
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