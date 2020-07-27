Video Ekonomide Bugün A Para’da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor

A Para’da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor

A Para’da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor
27.07.2020 | 14:46

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İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, altın fiyatlarını A Para’da değerlendirdi. Özer, altın fiyatlarındaki yükselişin sürdüreceğini bildirerek, “Altında her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor yön yukarı” dedi.

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