Video Ekonomide Bugün Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi?
05.08.2020 | 13:15

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme beklerken Beyrut’taki patlamanın etkisiyle altının psikolojik dirençleri kırdığını ifade ederek, “ABD ile İsviçre arasındaki psikolojik savaşın kazananı İsviçre oldu” dedi.

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