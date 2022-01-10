Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir?

Işık Menkul Değerler Stratejisti Volkan Dükkancık A Para'da Borsa İstanbul'u sektörel olarak değerlendirdi. Dükkancık, "Pandemiden normalleşmeye geçiş ve Covid-19 kaynaklı endişelerin azalması ulaştırma ve turizm sektörüne olumlu yansıyabilir" dedi.