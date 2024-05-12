Erzurum’da hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü | Video

Erzurum’da öğleden sonra başlayan yağmurla birlikte etkisini artıran fırtına Erzurum’a 20 km uzaklıktaki Söğütlü Mahallesi’nde hortuma dönüştü. Köyde bazı evlerin çatısı uçtu, vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Alınan bilgilere göre hortumun etkili olduğu mahallede can kaybı ya da yaralanma olmadı. Erzurum Valiliği ve AFAD hasar tespitinin devam ettiğini açıkladı.