Erzurum’da hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü | Video
Erzurum’da öğleden sonra başlayan yağmurla birlikte etkisini artıran fırtına Erzurum’a 20 km uzaklıktaki Söğütlü Mahallesi’nde hortuma dönüştü. Köyde bazı evlerin çatısı uçtu, vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Alınan bilgilere göre hortumun etkili olduğu mahallede can kaybı ya da yaralanma olmadı. Erzurum Valiliği ve AFAD hasar tespitinin devam ettiğini açıkladı.
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