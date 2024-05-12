Video Yaşam Erzurum’da hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü | Video
Erzurum’da hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü | Video

Erzurum’da hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü | Video

12.05.2024 | 16:43

Erzurum’da öğleden sonra başlayan yağmurla birlikte etkisini artıran fırtına Erzurum’a 20 km uzaklıktaki Söğütlü Mahallesi’nde hortuma dönüştü. Köyde bazı evlerin çatısı uçtu, vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Alınan bilgilere göre hortumun etkili olduğu mahallede can kaybı ya da yaralanma olmadı. Erzurum Valiliği ve AFAD hasar tespitinin devam ettiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzurum’da hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü | Video 03:11
Erzurum’da hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü | Video 12.05.2024 | 16:43
Otobüste rahatsızlanan yolcuları şoför hastaneye yetiştirdi | Video 03:21
Otobüste rahatsızlanan yolcuları şoför hastaneye yetiştirdi | Video 12.05.2024 | 16:03
Yerli Togg’a yerli zırhlama | Video 05:23
Yerli Togg’a yerli zırhlama | Video 12.05.2024 | 12:56
Aydın’da flamingolardan görsel şölen | Video 01:06
Aydın'da flamingolardan görsel şölen | Video 12.05.2024 | 12:57
16 Milyon TL’ye satışa sunulan kilise, açık artırmayla alıcısını bulacak | Video 04:02
16 Milyon TL’ye satışa sunulan kilise, açık artırmayla alıcısını bulacak | Video 12.05.2024 | 12:21
Sedyeden kalktı, doktora saldırdı | Video 01:41
Sedyeden kalktı, doktora saldırdı | Video 12.05.2024 | 12:21
Deprem bölgesindeki anneler için başlatılan ‘Askıda Çiçek’ uygulamasına Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi | Video 03:42
Deprem bölgesindeki anneler için başlatılan ‘Askıda Çiçek’ uygulamasına Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi | Video 12.05.2024 | 11:21
Otomobilin airbagini söküp uyuşturucu zulası yapmışlar | Video 01:13
Otomobilin airbagini söküp uyuşturucu zulası yapmışlar | Video 12.05.2024 | 11:00
İstanbul’da silahlı dedikodu saldırısı: 16 yaşındaki çocuk yaşıtını vurdu | Video 00:54
İstanbul’da silahlı dedikodu saldırısı: 16 yaşındaki çocuk yaşıtını vurdu | Video 12.05.2024 | 11:00
Oğuz Murat Aci’nin ailesinin buruk anneler günü: “10 ailenin anneler gününü kutlamıyorum” | Video 10:08
Oğuz Murat Aci’nin ailesinin buruk anneler günü: “10 ailenin anneler gününü kutlamıyorum” | Video 12.05.2024 | 11:00
Çaldıkları ticari taksiye müşteri alan hırsızlar kamerada | Video 01:31
Çaldıkları ticari taksiye müşteri alan hırsızlar kamerada | Video 12.05.2024 | 11:00
İncekaya Krateri doğal manzarasıyla mest ediyor | Video 04:27
İncekaya Krateri doğal manzarasıyla mest ediyor | Video 12.05.2024 | 09:51
Depremde 3 evladını kaybetmişti! Taha Duymaz’ın annesinin buruk Anneler Günü | Video 02:16
Depremde 3 evladını kaybetmişti! Taha Duymaz’ın annesinin buruk Anneler Günü | Video 12.05.2024 | 09:51
Batman’da “MERCEK-18” Operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:26
Batman'da “MERCEK-18” Operasyonu: 4 gözaltı | Video 12.05.2024 | 09:51
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Demir borular tırın ön camından çıktı | Video 02:35
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Demir borular tırın ön camından çıktı | Video 12.05.2024 | 08:30
Rize’de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 kadın yaralandı | Video 02:18
Rize’de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 kadın yaralandı | Video 11.05.2024 | 13:35
Başakşehir’de kaza otomobil yan yattı: 1’i çocuk 6 kişi yaralandı | Video 01:32
Başakşehir'de kaza otomobil yan yattı: 1’i çocuk 6 kişi yaralandı | Video 11.05.2024 | 16:21
Cem Adrian Zürih konserinde Gazze için türkü söyledi, gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... | Video 01:39
Cem Adrian Zürih konserinde Gazze için türkü söyledi, gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... | Video 11.05.2024 | 16:36
Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 04:16
Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 11.05.2024 | 14:51
Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntülerine ulaşıldı | Video 00:20
Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntülerine ulaşıldı | Video 11.05.2024 | 15:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA