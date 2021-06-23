Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul'da yön ne olacak? Kritik teknik seviyeler neler?

Borsa İstanbul'da yön ne olacak? Kritik teknik seviyeler neler?

Borsa İstanbul'da yön ne olacak? Kritik teknik seviyeler neler?
23.06.2021 | 12:45

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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. 200 günlük ortalamanın aşağı yönlü kırılması durumunda endekste satışların hızlanabileceğini belirten Bal, “Borsa İstanbul 1423 seviyesinde tutunması durumunda yükseliş güç kazanabilir” dedi.

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