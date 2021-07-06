Dolar endeksinde yön ne olacak?

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da dolar endeksini değerlendirdi. Güçlü dolar ve güçlü petrolün altını baskılayan bir unsurlar olarak dikkat çektiğini ifade eden Maviş, “Dolar endeksinde 91.50’in altına doğru sarkmalarda yeniden küresel piyasalarda risk alma eğiliminin artmasına işaret” dedi.