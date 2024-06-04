Esenyurt’ta küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde böyle dans etti | Video 04.06.2024 | 11:46 Esenyurt’ta aldığı suyun parasını vermediğini iddia eden market sahibi, 12 yaşındaki kızı darp etti. Eve ağlayarak gelen kızı gören annesi markete giderek kendisinden şikayetçi olacağını söyleyip adamı cep telefonuyla kayda aldı. Market sahibi önce dans etmeye ardından ise anneye vurmaya başlarken şahıs polis ekiplerince karakola götürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki yabancı uyruklu B.B. isimli kız çocuğu, okulundan çıkarak marketten su aldı. Dışarı çıkacakken market sahibi Ş.S., kıza suyun ücretini ödemediğini söyleyerek bileğine ve yüzüne şiddet uyguladı. Korkudan ağlayan kız eve geldiğinde durumu annesine anlattı. Kızı ile markete tekrar giden anne C.B., adamdan şikayetçi olacağını kendisine söyledi. Kadın, cep telefonu ile adamı videoya çekerken market sahibi ise hakaretler savurarak dans etmeye başladı. Bir süre sonra adam, kadına da vururken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ş.S. polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürülürken şahsın dans ettiği ilginç anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Olayla ilgili konuşan Anne C.B. "Kızım bugün eve geldiğinde gözlerinin kırmızı olduğunu gördüm. Onun ağladığını anladım. Ne olduğunu sorduğumda ise su aldığında yaşadığı durumu anlattı. Neden ilk başta söylemediğini sorduğumda ise 'Ben burada yabancıyım. O yüzden korkuyorum' dedi. Ben benim oturma iznimin olduğunu söyledim ve beraber markete konuşmak için gittik. Market sahibine 'Neden kızıma böyle yaptın? Sen kimsin?' dedim. Kızımın hırsız olduğunu söyledi. 'Kızıma para lazım değil ki. Ben her gün ona para veriyorum. Aldığı suyun parasını ödedi. Neden böyle yapıyorsun' dedim. Bir şey içmiş gibiydi. Hareketler yaptı ve dans etti. Ben de onu videoya çekerek görüntülerini polise vereceğimi ve ondan şikayetçi olacağımı söyledim. Telefonu kapatıp çantama koyduktan sonra o adam benim yüzüme vurdu ve ben düştüm. Düştükten sonra da kızıma vurdu. Daha sonra oradan ayrılıp kızımın okula gittik. Orada bir öğretmene söyledik ve polisi aradı. Polis ekipleri geldi. Daha sonra da karakola giderek şikayetçi oldum. Sonra da kızımla hastaneye gittik. Çok korkmuştum. Polis ekiplerine teşekkür ederim. Hemen polis geldi" dedi.Yaşadığı olayı anlatan B.B. ise "Marketten su aldım. Market sahibi bana parasını ödemediğimi söyledi. Ama ben parasını vermiştim. Bileğimi tuttu ve 3 kez yüzüme vurdu. Zaten orada başkaları da vardı. Olaydan sonra eve geldim ve anneme söyledim. Sonra annemle oraya gittik. Annem video çektikten sonra ona vurdu ve annem düştü. Daha sonra da benim kafama vurdu. Polise söyledik ve adamı aldılar" diye konuştu.