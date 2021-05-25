Ekonomist Belgin Maviş: BIST bankacılık endeksinde toparlanma potansiyeli devam ediyor

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’un bankacılık endeksi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bütün dünyada banka hisseleri üzerinde bir baskı olduğunu ifade eden Maviş, “BIST bankacılık endeksinde toparlanma potansiyeli devam ediyor” dedi.