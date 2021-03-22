Küresel piyasalarda tahvil faizleri gerginliği

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD tarafındaki durumun küresel piyasalar için endişe verici olduğunu ifade eden Karabulut, "ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2'yi aşarsa finansal piyasalarda aşağı yönlü hareket kuvvetli olabilir" dedi.