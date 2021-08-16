Stratejist Cüneyt Paksoy: Piyasa altından vazgeçmedi

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da altın fiyatları üzerinde teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, altın fiyatlarında sıkışmanın önemli bir boyuta ulaştığını ve fiziksel talebin sürdüğünü belirterek, "Altından piyasa vazgeçmedi. Ons altın Eylül'den sonra belirleyicilerden biri olacak" dedi.