Stratejist Selçuk Gönençler: Aşı anlaşması büyümeye katalizör etki yapacak
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Stratejist Selçuk Gönençler A Para’da Türkiye ekonomisindeki büyüme beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sanayi ve turizm tarafında pozitif seyrin görülebileceğine dikkat çeken Gönençler, “Aşı anlaşması büyümeye katalizör etki yapacak” dedi.