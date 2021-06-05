Video Ekonomide Bugün Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı

Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı

Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı
05.06.2021 | 02:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı 01:21:44
Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı 05.06.2021 | 02:36
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 02:24
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2021 | 14:23
Fed sıkılaştırma hamlesini ne zaman yapacak? 03:37
Fed sıkılaştırma hamlesini ne zaman yapacak? 04.06.2021 | 14:15
Mustafa Keskintürk: Merkez Bankası’ndan erken bir faiz indirimi beklemiyoruz 01:46
Mustafa Keskintürk: Merkez Bankası’ndan erken bir faiz indirimi beklemiyoruz 04.06.2021 | 13:56
Soner Kuru: Enflasyon riski yılın kalanınca sürecek 03:42
Soner Kuru: Enflasyon riski yılın kalanınca sürecek 04.06.2021 | 13:50
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 03:46
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 03.06.2021 | 16:16
Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 04:31
Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 03.06.2021 | 16:12
Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde yön ne olacak? 03:54
Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde yön ne olacak? 03.06.2021 | 11:53
Tufan Deriner: Faiz indirimi görmek için erken 02:19
Tufan Deriner: Faiz indirimi görmek için erken 03.06.2021 | 11:22
Ekonomist Taha Melis Arvas: Pandemi etkisi Çin’de yok oldu 01:59
Ekonomist Taha Melis Arvas: Pandemi etkisi Çin’de yok oldu 03.06.2021 | 11:32
TÜİK açıkladı: Mayıs ayı enflasyon oranı beklentilerin altında 04:40
TÜİK açıkladı: Mayıs ayı enflasyon oranı beklentilerin altında 03.06.2021 | 10:11
Altın için fiyatları yön ne olacak? Şirin Sarı: Gram altın daha dengeli 02:50
Altın için fiyatları yön ne olacak? Şirin Sarı: Gram altın daha dengeli 01.06.2021 | 12:45
Normalleşme Borsa İstanbul’da hangi hisselere yarayabilir? 02:54
Normalleşme Borsa İstanbul’da hangi hisselere yarayabilir? 01.06.2021 | 12:41
Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı 02:13
Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı 01.06.2021 | 12:39
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 03:44
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 01.06.2021 | 12:21
Cem Tözge: Borsa İstanbul’da 1400 seviyesi önemli destek haline geldi 02:28
Cem Tözge: Borsa İstanbul’da 1400 seviyesi önemli destek haline geldi 01.06.2021 | 12:16
Stratejist Mustafa Aşkın: Türkiye çeyreksel bazda V tipi toparlanmayı yaptı 01:23
Stratejist Mustafa Aşkın: Türkiye çeyreksel bazda V tipi toparlanmayı yaptı 01.06.2021 | 12:13
Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı 01:04
Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı 01.06.2021 | 09:34
Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak 02:13
Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak 31.05.2021 | 15:06
Petrol fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 01:47
Petrol fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 31.05.2021 | 14:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yeni keşfettiği doğal gaz rezervini duyurdu. Erdoğan, "Fatih Sondaj gemimiz, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA