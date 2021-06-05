Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yeni keşfettiği doğal gaz rezervini duyurdu. Erdoğan, "Fatih Sondaj gemimiz, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi.