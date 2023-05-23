Almanya, baskının gerekçesini açıklamadı





Alman hükümeti de konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmaktan kaçındı.



Onlarınki gazetecilik SABAH’ınki ifşa etmek

SABAH bürosuna baskın emrini CIA vermiştir

Alman siyasetçi Christoph Hörstel'ten çarpıcı açıklamalar: "Sabah Avrupa gazetesine yapılmış düşmanca bir baskın"

CHP’nin anketçisinden FETÖ’cüye destek

Bu mu sizin basın özgürlüğü anlayışınız! FETÖ’cülere koruma gazetecilere baskı

Hedef Sabah değil Türkiye! Almanya Erdoğan'a yakın kim varsa yok etmek istiyor

SABAH, o hainleri inlerinde görüntülemişti! Almanya bu görüntülerden mi rahatsız oldu?

Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...

Teröristleri himaye eden Almanya’dan basın özgürlüğüne darbe: FETÖ ihbarıyla SABAH’a baskın

Almanya'da Sabah ve A Haber temsilcilerine gözaltı! Cemil Albay ve İsmail Erel o anları anlattı