Teröristleri himaye eden Almanya’dan basın özgürlüğüne darbe: FETÖ ihbarıyla SABAH’a baskın

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) onlarca firari ismine kucak açan ve Türkiye'nin yargı kararlarını tanımayan Almanya, basın özgürlüğüne darbe vuran bir skandala imza attı. FETÖ'nün algı imamı firari Cevheri Güven'in şikâyeti üzerine SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi yapılmadan evlerine şafak vakfi yapılan baskınla gözaltına alındı. Alman polisi, dün sabah saat 06.00'da polis köpekleri ve yaklaşık 30 polisin katılımıyla eşzamanlı olarak evlerine baskın yaptığı iki gazeteciye kelepçe takmaya çalıştı. Gazetecilerin, zorluk çıkarmayacaklarını belirtmesi üzerine kelepçe takılmazken, yaklaşık 4 saat süren aramalar sırasında polisler iki gazetecinin evini altüst etti. Evlerdeki bilgisayarlar ve cep telefonu gibi dijital eşyalara el konuldu. Polisler, Cemil Albay'ın 3 yaşındaki kızının oyuncak bilgisayarını bile aldı. Gözaltına alınan ve Frankfurt'taki Darmstadt Polis Merkezi'ne götürülen Erel ile Albay saatlerce sorgulandı. Alman polisinin basın özgürlüğü tarihine kara bir leke olarak geçen operasyonu büyük tepki çekti. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütleri devreye girdi. Yaklaşık 9 saat gözaltında tutulan Erel ve Albay, tepkiler üzerine serbest bırakıldı.SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sabah saat tam 06.00'da kızım yatak odasına gelip "Baba polis geldi" dedi. 'Açmasaydın kızım kapıyı' dediğim anda baktım polisler arkamda duruyor. 'Arama emrimiz var' dediler. Evin altını üstüne getirmek suretiyle buldukları ne kadar dijital malzeme varsa alıp götürdüler. Arabamı didik didik ettiler. Çekiciye yükleyip karakola götürdüler.Yaklaşık 09.30-10.00 civarında evdeki arama bitti, sonra da emniyet müdürlüğüne götürdüler. Resmen terörist muamelesi gördük. Bir ihbar ve iftira üzerine sanki delilli ve belgelenmiş bir suç işlemişiz gibi muamele yaptılar. Buna da hâkim izin vermiş. Bir Alman gazetecinin evini bu şekilde arayabilirler mi? Mümkün değil. Ülkeyi başlarına yıkarlardı. Şikâyetçilerin adreslerinin ifşa edilmesi gibi bir suçlama var. Konuyla hiçbir ilgimiz olmamasına rağmen gözaltına alındık."Almanya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ üyelerinin kaçtığı ülkelerin başında geliyor. Darbe girişimini yöneten FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz başta olmak üzere çok sayıda teröristi barındıran Almanya, Türkiye'nin iade taleplerine ise kayıtsız kalıyor. Almanya, FETÖ'nün "üç büyük abisinden birisi" olan Abdullah Aymaz, FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara, FETÖ'nün propaganda imamı olan Cevheri Güven gibi birçok isme kuçak açtı.SABAH Almanya Temsilcisi'nin gözaltına alınmasına yol açan şikâyeti yapan Cevheri Güven, Hessen'e bağlı Babenhausen'de kurduğu iftira yuvasından devlete ve hükümete yönelik kara propaganda faaliyetleri yürütüyor. 14 Mayıs seçimleri sürecinde de hükümete yönelik iftiralarını sosyal medyada sürdürmeye devam eden Güven'i, SABAH bir süre önce ihanet yuvasında görüntülemişti.SABAH, Almanya'nın sahip çıktığı firari FETÖ'cüleri saklandıkları adreslerde bularak görüntülemişti. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek tarafından görüntülenen isimler arasında siyasilere ve üst düzey bürokratlara yönelik iftira ve kara propaganda faaliyetleri yürüten firari Bahadır kod adlı FETÖ'cü Cevheri Güven, FETÖ'nün kumpas soruşturmalarının mimarı olan firari eski emniyet müdürü Mehmet Karabörk, örgütün sözde Almanya temsilcisi ve FETÖ'ye müzahir Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı olan Ercan Karakoyun'u saklandıkları yerde bulmuştu.SABAH, bu isimlerin yanı sıra örgütün Almanya'daki medya yapılanmasından sorumlu, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Hayrettin Özkul ile Avrupa'da 'dinler arası diyalog', 'çatı din' ve 'peygambersiz İslam' gibi ihanet projelerinin mimarı olan House of One (Tek Ev) Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Celal Fındık'ı da Almanya'da görüntülemişti.Gazetecılerin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması nedeniyle Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ile görüşen Schulz'a Türkiye'nin tepkisi iletildi.Dışişleri Bakanlığı, Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden yapılan gözaltı işlemini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ'cülerin Avrupa'daki gazetecileri engellemeye çalıştığını biliyoruz. SABAH Gazetesi onların gerçek yüzünü hiç çekinmeden yazıyor. Bu bilgileri Alman makamları da gayet iyi biliyor.Almanya'nın FETÖ'cülerin Türk gazetecileri engellemeye çalışmasına müsaade etmesi ayrı bir garabet. Maksatlı olduğunu düşünüyoruz " dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 2 gazetecinin gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmalarının Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi olduğu belirtilerek, "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz. Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının söz konusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz" denildi.gözaltıların ardından Almanya'nın basın özgürlüğüne yönelik baskısına tepki yağdı.Şiddetle kınıyoruz. Özgür basına böyle bir muamelenin Almanya'nın göbeğinde gerçekleştirilmesi asla kabul edebileceğimiz bir hadise değil. Akıllara 'Seçimin rövanşı mı alınıyor?' sorusu geliyor.Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikâyeti üzerine gözaltına alınmalarını kınıyorum. Almanya'nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz.Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir. Kınıyoruz. FETÖ'cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya'nın dikkate alması gereken budur.Operasyon FETÖ'cülerin şikâyeti üzerine başlatıldı. Bu kabul edilemez, Batı'nın çifte standardını görüyoruz. Şu ana kadar isnat edilen suça ilişkin açıklama yok. Olayın yakın takipçisiyiz.Bu operasyon basın özgürlüğüne darbe./ SABAH