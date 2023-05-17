FETÖ ve PKK aklıyla operasyon! Almanya’da neler oluyor? Seçimler öncesinde kirli oyun

Yüzlerce FETÖ'cüyü bünyesinde barındıran ve terör örgütü PKK'nın sokaklarında dilediğince dolaştığı Almanya'da Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay ile SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel'in gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor. FETÖ'cü Cevheri Güven'in aklıyla hareket eden Almanya'da yapılan bu eylemin asıl nedeni Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dayanıyor. Yurt dışında en çok Türk seçmenin olduğu ülkede sandıktan Başkan Erdoğan'ın çıkması FETÖ ve PKK'nın işine gelmiyor.