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Haberler Galeri FETÖ ve PKK aklıyla operasyon! Almanya'da neler oluyor? Seçimler öncesinde kirli oyun
Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 17:23

FETÖ ve PKK aklıyla operasyon! Almanya'da neler oluyor? Seçimler öncesinde kirli oyun

Yüzlerce FETÖ'cüyü bünyesinde barındıran ve terör örgütü PKK'nın sokaklarında dilediğince dolaştığı Almanya'da Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay ile SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel'in gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor. FETÖ'cü Cevheri Güven'in aklıyla hareket eden Almanya'da yapılan bu eylemin asıl nedeni Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dayanıyor. Yurt dışında en çok Türk seçmenin olduğu ülkede sandıktan Başkan Erdoğan'ın çıkması FETÖ ve PKK'nın işine gelmiyor.

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FETÖ ve PKK aklıyla operasyon! Almanya’da neler oluyor? Seçimler öncesinde kirli oyun

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri, Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın da yakından takip ettiği bir seçim süreci oldu.

FETÖ ve PKK aklıyla operasyon! Almanya’da neler oluyor? Seçimler öncesinde kirli oyun

Bu seçim sürecini yakından takip eden ülkelerden biri ise Almanya oldu. Ancak Almanya'da seçim süreci başladığından beri FETÖ ve PKK ile kirli bir operasyon yürütülüyor.

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FETÖ ve PKK aklıyla operasyon! Almanya’da neler oluyor? Seçimler öncesinde kirli oyun

Özellikle Almanya'da, hakkında yakalama kararı bulunan PKK'lı teröristlerle seçim çalışmaları yürüttü. Terör yandaşları Alman polisinin koruması altında terör propagandası yaptı.

FETÖ ve PKK aklıyla operasyon! Almanya’da neler oluyor? Seçimler öncesinde kirli oyun

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'e yazdığı bir mektupta, " Yeşil Sol Parti veya Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki muhalefet ittifakı için her zaman sadece siyasiler kampanya yürütmüyor. Bazı durumlarda, en son Düsseldorf'taki bir mitingde olduğu gibi tartışmalı isimler de ortaya çıkıyor" ifadelerinin de olduğu görülmüştü.

FETÖ ve PKK aklıyla operasyon! Almanya’da neler oluyor? Seçimler öncesinde kirli oyun

Hatta Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK/YPG sempatizanları bir eylem düzenlemişti. Terör destekçilerinin Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadi tepki çekerken Almanya'dan da skandal görüntüler gelmişti.

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