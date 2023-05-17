FETÖ ve PKK aklıyla operasyon! Almanya’da neler oluyor? Seçimler öncesinde kirli oyun

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'e yazdığı bir mektupta, " Yeşil Sol Parti veya Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki muhalefet ittifakı için her zaman sadece siyasiler kampanya yürütmüyor. Bazı durumlarda, en son Düsseldorf'taki bir mitingde olduğu gibi tartışmalı isimler de ortaya çıkıyor" ifadelerinin de olduğu görülmüştü.