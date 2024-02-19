Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
11:21
BURSA DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Yalova şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi… Bursa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Gemlik merkez üssünde meydana gelen sallantı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı, İstanbul ve Yalova'da da hissedildi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 19 Şubat 2024 az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…