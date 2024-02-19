BURSA DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Yalova şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Bursa deprem ile sallandı. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Şubat listesi ile kayıt altına alındı. Şiddetli sarsıntı, İstanbul ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi. Bölge sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Gemlik merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, ayrıntılı bilgiler...