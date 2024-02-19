Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BURSA DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Yalova şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:21

BURSA DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Yalova şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi… Bursa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Gemlik merkez üssünde meydana gelen sallantı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı, İstanbul ve Yalova'da da hissedildi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 19 Şubat 2024 az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

BURSA DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Yalova şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Bursa deprem ile sallandı. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Şubat listesi ile kayıt altına alındı. Şiddetli sarsıntı, İstanbul ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi. Bölge sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Gemlik merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, ayrıntılı bilgiler...

BURSA DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Yalova şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BURSA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Bursa ili Gemlik ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Saat 10:45'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Derinliği 13.2 km olarak açıklanan sarsıntı İstanbul ve Yalova gibi çevre illerden de hissedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BURSA DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Yalova şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE BURSA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Gemlik (Bursa)

Tarih:2024-02-19

Saat:10:45:56 TSİ

Enlem:40.48611 N

Boylam:29.20806 E

Derinlik:13.2 km

BURSA DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Yalova şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

BURSA DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Yalova şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA