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Haberler Galeri Aydın seçim sonuçları! YSK Aydın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:43

Aydın seçim sonuçları! YSK Aydın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Aydın seçim sonuçları 31 Mart akşamı anbean sabah.com.tr'de paylaşılacak. İl ve ilçe belediye başkanları ile muhtarların belirleneceği yerel seçimlerde milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Oy kullanma saatlerinin sona ermesiyle birlikte sandıklar kapanacak ve YSK'nın yayın yasağı başlayacak. Yayın yasağı bittiğinde YSK Aydın yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları ile kamuoyunun bilgisine sunulacak. Sandıklar açıldıkça sayfamıza yansıyan oy oranlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Aydın seçim sonuçları! YSK Aydın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Aydın seçim sonuçları ekranı aracılığıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde il ve ilçe belediye başkanlığına seçilen isimlere ulaşabilirsiniz. Sandıkların açılmasıyla birlikte adayların oy oranlarını canlı ve anlık olarak inceleyebilir, hangi adayın ne kadar oy aldığını anbean takip edebilirsiniz. YSK Aydın yerel seçim sonuçları 2024 ekranı aracılığıyla seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulabilirsiniz. İşte Aydın yerel seçim sonucu ekranı.

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart akşamı 81 ilde olduğu gibi Aydın'da da yeni dönem yerel yöneticiler belirlenecek. Adayların oy oranlarını anlık olarak görüntülemek için sabah.com.tr Aydın seçim sonuçları ekranını inceleyebilirsiniz. İşte, il il ilçe ilçe arama yaparak canlı verilere ulaşabileceğiniz Aydın seçim sonuçları ekranı;

Aydın seçim sonuçları! YSK Aydın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mustafa Savaş

CHP: Özlem Çerçioğlu

İYİ Parti: Özer Kayalı

DEM Parti: Suzan Koç

Yeniden Refah: Serdal Bulut

Aydın Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Aydın seçim sonuçları! YSK Aydın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AYDIN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aydın'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Bozdoğan Seçim Sonuçları

Buharkent Seçim Sonuçları

Çine Seçim Sonuçları

Didim Seçim Sonuçları

Efeler Seçim Sonuçları

Germencik Seçim Sonuçları

İncirliova Seçim Sonuçları

Karacasu Seçim Sonuçları

Karpuzlu Seçim Sonuçları

Koçarlı Seçim Sonuçları

Köşk Seçim Sonuçları

Kuşadası Seçim Sonuçları

Kuyucak Seçim Sonuçları

Nazilli Seçim Sonuçları

Söke Seçim Sonuçları

Sultanhisar Seçim Sonuçları

Yenipazar Seçim Sonuçları

Aydın seçim sonuçları! YSK Aydın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Aydın'da AK Parti Mustafa Savaş, CHP Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti Özer Kayalı, DEM Parti Suzan Koç, Yeniden Refah Serdal Bulut ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aydın seçim sonuçları! YSK Aydın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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