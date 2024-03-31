Aydın seçim sonuçları! YSK Aydın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Aydın seçim sonuçları ekranı aracılığıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde il ve ilçe belediye başkanlığına seçilen isimlere ulaşabilirsiniz. Sandıkların açılmasıyla birlikte adayların oy oranlarını canlı ve anlık olarak inceleyebilir, hangi adayın ne kadar oy aldığını anbean takip edebilirsiniz. YSK Aydın yerel seçim sonuçları 2024 ekranı aracılığıyla seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulabilirsiniz. İşte Aydın yerel seçim sonucu ekranı.

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart akşamı 81 ilde olduğu gibi Aydın'da da yeni dönem yerel yöneticiler belirlenecek. Adayların oy oranlarını anlık olarak görüntülemek için sabah.com.tr Aydın seçim sonuçları ekranını inceleyebilirsiniz. İşte, il il ilçe ilçe arama yaparak canlı verilere ulaşabileceğiniz Aydın seçim sonuçları ekranı;