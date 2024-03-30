Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:50
Diyarbakır Bismil seçim sonuçları! YSK Bismil yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Diyarbakır Bismil seçim sonuçları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte Bismil yerel seçim sonuçları ve canlı ve anlık partilerin oy oranları.