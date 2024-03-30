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Haberler Galeri Diyarbakır Bismil seçim sonuçları! YSK Bismil yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:50

Diyarbakır Bismil seçim sonuçları! YSK Bismil yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Diyarbakır Bismil seçim sonuçları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte Bismil yerel seçim sonuçları ve canlı ve anlık partilerin oy oranları.

Diyarbakır Bismil seçim sonuçları! YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Diyarbakır Bismil seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken Bismil'de seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. İşte, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Bismil seçim sonuçları ve oy oranları takip ekranı.

DİYARBAKIR BİSMİL SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Diyarbakır Bismil seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Diyarbakır Bismil seçim sonuçları! YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR BİSMİL SEÇİM SONUÇLARI – CANLI TAKİP

AK Parti: Behiye Arslan

CHP: Mehmet Soylu

İYİ Parti: Ali Ünal

DEM Parti: Mizgin Ekin

Yeniden Refah: Faik Kılıç

DSP: Canan İlgin

BTP: Yusuf Tutuş

Bismil Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Diyarbakır Bismil seçim sonuçları! YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Diyabrbakır'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bağlar Seçim Sonuçları

Bismil Seçim Sonuçları

Çermik Seçim Sonuçları

Çınar Seçim Sonuçları

Çüngüş Seçim Sonuçları

Dicle Seçim Sonuçları

Eğil Seçim Sonuçları

Ergani Seçim Sonuçları

Hani Seçim Sonuçları

Hazro Seçim Sonuçları

Kayapınar Seçim Sonuçları

Kocaköy Seçim Sonuçları

Kulp Seçim Sonuçları

Lice Seçim Sonuçları

Silvan Seçim Sonuçları

Sur Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Diyarbakır Bismil seçim sonuçları! YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR BİSMİL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Behiye Arslan, CHP Mehmet Soylu, İYİ Parti Ali Ünal, DEM Parti Mizgin Ekin, Yeniden Refah Faik Kılıç, DSP Canan İlgin, BTP Yusuf Tutuş ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Bismil seçim sonuçları! YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİSMİL MAHALLELERİ

Ağılköy

Ağıllı

Ahmetli

Akbaş

Akçay

Akköy

Akpınar

Alıncak

Alibey

Altıok

Aluç

Ambar

Aralık

Arapkent

Arıkgöl

Aslanoğlu

Aşağıdolay

Aşağıoba

Ataköy

Aygeçti

Babahaki

Bademli

Baharlı

Bahçe

Balcılar

Başhan

Başköy

Başören

Belli

Boyacı

Bozçalı

Bölümlü

Çakallı

Çakıllı

Çatalköy

Çavuşlu

Çeltikli

Çorapa

Çölağan

Çöltepe

Derbent

Dicle

Doruk

Dumlupınar

Eliaçık

Erler

Esentepe

Fatih

Fırat

Gedikbaşı

Göksu

Güngeçti

Güroluk

Güzelköy

Harmanlı

Hasanpınar

Işıklar

İsalı

İsapınar

Kağıtlı

Kamberli

Kamışlı

Karabörk

Karacık

Karaçölya

Karagöz

Karapınar

Karatepe

Karayiğit

Kavuşak

Kayıköy

Kazancı

Keberli

Kılavuztepe

Koğuk

Kooperatif

Kopmaz

Kopuzlu

Korukçu

Koyunlu

Köprüköy

Köseli

Kumrulu

Kurtuluş

Kurudeğirmen

Kurudere

Merdan

Meydanlık

Mirzabey

Obalı

Ofköy

Oğuzlar

Pınarbaşı

Sanayi

Sarıköy

Sarıtoprak

Sazlı

Seki

Serçeler

Seyit Hasan

Seyrantepe

Sinanköy

Şahintepe

Şentepe

Tatlıçayır

Tekel

Tepe

Tepecik

Tilkilik

Topraklı

Türkmenhacı

Uğrak

Uğurlu

Ulutürk

Uyanık

Üçtepe

Yağmurköy

Yamaçköy

Yasince

Yenice

Yukarıdolay

Yukarıharım

Yukarısalat

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