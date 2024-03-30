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Haberler Galeri Diyarbakır Ergani seçim sonuçları | YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:35

Diyarbakır Ergani seçim sonuçları | YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Diyarbakır Ergani seçim sonuçları ilçe sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mart 2024 tarihinde milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli oluyor. 2024 YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte, Ergani seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024 oy oranları ve canlı takip ekranı!

Diyarbakır Ergani seçim sonuçları | YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Her 5 yılda bir gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 tarihli yerel seçim ile birlikte önümüzdeki 5 yıl görevde kalacak olan belediye başkanları halk oylaması ile netleşecek. Bu noktada oy kullanacak olan seçmenler bulundukları ilçe ve mahalle için tüm detayları yakından takip ederken, Diyarbakır Ergani seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık oy oranları ile açıklanacak.

DİYARBAKIR ERGANİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Diyarbakır Ergani seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Diyarbakır Ergani seçim sonuçları | YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR ERGANİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Kemal Atabey

CHP: Cevdet Akdemir

İYİ Parti: Faruk Yalçın

Yeniden Refah Partisi: Abdurrahman Zengin

Dem Parti: Şiyar Güldiken

Diyarbakır Ergani Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Diyarbakır Ergani seçim sonuçları | YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Diyarbakır'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bağlar Seçim Sonuçları

Bismil Seçim Sonuçları

Çermik Seçim Sonuçları

Çınar Seçim Sonuçları

Çüngüş Seçim Sonuçları

Dicle Seçim Sonuçları

Eğil Seçim Sonuçları

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Kocaköy Seçim Sonuçları

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Sur Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Diyarbakır Ergani seçim sonuçları | YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR ERGANİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Diyarbakır Ergani 'de AK Parti Kemal Atabey, CHP Cevdet Akdemir, İYİ Parti Faruk Yalçın, Yeniden Refah Partisi Abdurrahman Zengin ve Dem Parti Şiyar Güldiken ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Ergani seçim sonuçları | YSK yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR ERGANİ MAHALLELERİ

Diyarbakır Ergani 'de 107 mahalle vardır:

  1. Adnan Menderes
  2. Ahmetli
  3. Akçakale
  4. Akçoban
  5. Alitaşı
  6. Armutova
  7. Aşağıbitikçi
  8. Aşağıkuyulu
  9. Azıklı
  10. Aziziye
  11. Bademli
  12. Bagür
  13. Bahçekaşı
  14. Bereketli
  15. Boğazköy
  16. Boncuklu
  17. Bozyer
  18. Buzluca
  19. Caferan
  20. Canveren
  21. Coşkun
  22. Cömert
  23. Çakartaş
  24. Çakırfakır
  25. Çayırdere
  26. Çayköy
  27. Çiçeközü
  28. Çimlihöyük
  29. Çukurdere
  30. Dağarası
  31. Dallıdağ
  32. Değirmendere
  33. Demirli
  34. Dereboyu
  35. Deringöze
  36. Develi
  37. Devletkuşu
  38. Dibektaş
  39. Dicle
  40. Doğanköy
  41. Fatih
  42. Fevzi Çakmak
  43. Giraylar
  44. Gökiçi
  45. Gözekaya
  46. Gözlü
  47. Gülerce
  48. Güneştepe
  49. Güzelyurt
  50. Hançerli
  51. Hendekköy
  52. Hilar
  53. İncehıdır
  54. İstasyon
  55. Karaburçak
  56. Karpuzlu
  57. Karşıbağlar
  58. Kavaklı
  59. Kavurmaküpü
  60. Kayan
  61. Kemaliye
  62. Kemertaş
  63. Kesentaş
  64. Kıralan
  65. Kocaali
  66. Kortaş
  67. Koyunalan
  68. Kömürtaş
  69. Kumçi
  70. Makam Dağı
  71. Morkoyun
  72. Namık Kemal
  73. Olgun
  74. Ortaağaç
  75. Ortayazı
  76. Otluca
  77. Özbilek
  78. Pamukpınar
  79. Pınarkaya
  80. Sabırlı
  81. Salihli
  82. Sallar
  83. Sallıca
  84. Sanayi
  85. Saray
  86. Savaş
  87. Selmanköy
  88. Sökündüzü
  89. Şirinevler
  90. Şölen
  91. Tevekli
  92. Usluca
  93. Üçkardeş
  94. Üzümlü
  95. Yakacık
  96. Yamaçlar
  97. Yapraklı
  98. Yayvantepe
  99. Yeniköy
  100. Yeşilköy
  101. Yolbulan
  102. Yolköprü
  103. Yoncalı
  104. Yukarıbitikçi
  105. Yukarıkarpuzlu
  106. Yukarıkuyulu
  107. Ziyaret
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