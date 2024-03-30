Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları! YSK Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:20
Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. İller kadar ilçelerdeki sonuçlar da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Diyarbakır'ın 425 bin 143 nüfuslu Kayapınar ilçesini 5 yıl boyunca yönetecek isim merak ediliyor. Oy sayımının bitmesiyle birlikte seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından 2024 Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Peki; Kayapınar seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!