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Haberler Galeri Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları! YSK Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:20

Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları! YSK Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. İller kadar ilçelerdeki sonuçlar da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Diyarbakır'ın 425 bin 143 nüfuslu Kayapınar ilçesini 5 yıl boyunca yönetecek isim merak ediliyor. Oy sayımının bitmesiyle birlikte seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından 2024 Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Peki; Kayapınar seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları! YSK Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ilin ve 973 ilçenin yeni yerel yöneticileri belirleniyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 60 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından kamuoyuna aktarılacak. Diyarbakır Kayapınar yerel seçim sonuçları açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. İl il, ilçe ilçe tüm veriler haberimizde yer alacak. Peki, Kayapınar seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Kayapınar seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

DİYARBAKIR KAYAPINAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları! YSK Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYAPINAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Rıza Fırat

CHP: Canan Demir

İYİ Parti: Mehmet Özdağ

DEM Parti: Gülşen Sincar

Yeniden Refah Partisi: Mahmud Yahya Kılıç

Diyarbakır Kayapınar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları! YSK Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Diyarbakır'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bağlar Seçim Sonuçları

Bismil Seçim Sonuçları

Çermik Seçim Sonuçları

Çınar Seçim Sonuçları

Çüngüş Seçim Sonuçları

Dicle Seçim Sonuçları

Eğil Seçim Sonuçları

Ergani Seçim Sonuçları

Hani Seçim Sonuçları

Hazro Seçim Sonuçları

Kayapınar Seçim Sonuçları

Kocaköy Seçim Sonuçları

Kulp Seçim Sonuçları

Lice Seçim Sonuçları

Silvan Seçim Sonuçları

Sur Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları! YSK Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYAPINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Diyarbakır Kayapınar'da AK Parti Ali Rıza Fırat, CHP Canan Demir, İYİ Parti Mehmet Özdağ, DEM Parti Gülşen Sincar, Yeniden Refah Partisi Mahmud Yahya Kılıç, Zafer Partisi Mehmet Salih Çetinkaya, DSP Mehmet Bulduk, TKP Zülküf Hatunoğlu, HKP Baran Yetgin, BTP Sinan Keskin, HÜDA PAR Mehmet Demir ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları! YSK Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYAPINAR MAHALLELERİ

Kayapınar'da 34 mahalle vardır:

Avcısuyu

Barış

Baykara

Beneklitaş

Cankatran

Cumhuriyet

Cücük

Çölgüzeli

Diclekent

Esentepe

Fırat

Gözalan

Gözegöl

Güleçoba

Harmanardı

Hatipoğlu

Huzurevleri

Kaldırım

Karayakup

Keklik

Kırkpınar

Medya

Mezopotamya

Petek

Peyas

Sağkulak

Sultantepe

Taban

Talaytepe

Tişo

Tosunlu

Uyandık

Yeniözerli

Yolboyu Pirinçlik

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