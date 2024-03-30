Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları! YSK Kayapınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ilin ve 973 ilçenin yeni yerel yöneticileri belirleniyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 60 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından kamuoyuna aktarılacak. Diyarbakır Kayapınar yerel seçim sonuçları açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. İl il, ilçe ilçe tüm veriler haberimizde yer alacak. Peki, Kayapınar seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Kayapınar seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

DİYARBAKIR KAYAPINAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.