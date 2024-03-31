Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
02:38
31 Mart Pazar günü seçmenler vatandaşlık görevlerini yerlerine getirmek üzere sandık başındaki yerlerini alacaklar. YSK verilerine göre yurt içinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerin yeni yöneticileri belli olacak. Seçim günü dakika dakika Yenişehir seçim sonuçları canlı ve güncel sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. Yenişehir yerel seçim sonuçları, Yenişehir seçim sonucuna ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile Yenişehir Seçim sonuçları 2024 takip ekranı