Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 02:38

Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü seçmenler vatandaşlık görevlerini yerlerine getirmek üzere sandık başındaki yerlerini alacaklar. YSK verilerine göre yurt içinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerin yeni yöneticileri belli olacak. Seçim günü dakika dakika Yenişehir seçim sonuçları canlı ve güncel sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. Yenişehir yerel seçim sonuçları, Yenişehir seçim sonucuna ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile Yenişehir Seçim sonuçları 2024 takip ekranı

Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Yenişehir seçim sonuçları 2024 yerel seçimleri dolayısıyla bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri yapılacak. Yurt genelinde seçmenlerin oy kullanacağı seçimde Yenişehir seçim sonuçları araştırılıyor. Yenişehir 31 Mart seçim sonuçları da YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasından kontrol edilebilecek. İşte sabah.com.tr Yenişehir 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...

DİYARBAKIR YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Muhammet Asene

CHP: Cevher Sönmez

İYİ Parti: Mehmet Sevim

Yeniden Refah Partisi: Semih Yıldırım

Zafer Partisi: Timuçin Elvan

DEM Parti:Safiye Akdağ

Diyarbakır Yenişehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Diyarbakır'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bağlar Seçim Sonuçları

Bismil Seçim Sonuçları

Çermik Seçim Sonuçları

Çınar Seçim Sonuçları

Çüngüş Seçim Sonuçları

Dicle Seçim Sonuçları

Eğil Seçim Sonuçları

Ergani Seçim Sonuçları

Hani Seçim Sonuçları

Hazro Seçim Sonuçları

Kayapınar Seçim Sonuçları

Kocaköy Seçim Sonuçları

Kulp Seçim Sonuçları

Lice Seçim Sonuçları

Silvan Seçim Sonuçları

Sur Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

DİYARBAKIR Yenişehir'de AK Parti Kenan Peker, Abdullah Özyiğit, İYİ Parti Ahmet Arıcan, Yeniden Refah Partisi Mahmut Sezgin, Saadet Partisi Mustafa Özdemir ve Zafer Partisi Barış Egemen

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YENİŞEHİR MAHALLELERİ

AL

ALANGÖR

ALPU

AZİZİYE

BAHÇELİEVLER

BAŞİL

BOZEK

CUMHURİYET

ÇAKMAK

ÇELİKEVLER

ÇİMENLER

DİCLE

DİKENTEPE

DOKUZÇELTİK

DÖKMETAŞ

DÖNÜMLÜ

EKİNCİLER

ELİDOLU

ESER

FABRİKA

FERİT KÖŞK

GEYİKTEPE

GÜRDOĞAN

GÜVENDERE

GÜVERCİNLİK

GÜZELKÖY

HANTEPE

İLBAŞ

KESİKAĞAÇ

KOOPERATİFLER

SANCAR

SARIYATAK

SEYRANTEPE SANAYİ

SİVRİTEPE

ŞEHİTLİK

TANIŞIK

ÜÇKUYU

YAYTAŞ

YENİŞEHİR

YOLALTI

YUKARI NASIRLAR

YÜKSEK

SON DAKİKA