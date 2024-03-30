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Haberler Galeri Gaziantep Nizip seçim sonuçları! YSK Nizip yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 23:39 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 23:43

Gaziantep Nizip seçim sonuçları! YSK Nizip yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü Türkiye 5 yıl süreyle büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini seçmek üzere oy verecekler. Gaziantep Nizip ilçesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Nizip seçim sonuçları yakından takibe alındı. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimin akşamı YSK tarafından uygulanan seçim yasakları biter bitmez sandıklardan gelen veriler en güncel şekilde sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Nizip yerel seçim sonuçları da YSK ile sabah.com.tr seçim sonuç ekranında yer alacak. İşte Nizip yerel seçim sonuç ekranı

Gaziantep Nizip seçim sonuçları! YSK Nizip yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Önümüzdeki 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde görev alacak belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimle açıklanacak. Seçmenler sandıkları başında yerlerini alacak ve vatandaşlık görevlerini yerlerine getirecekler. Bu noktada merak edilenlerden biri de Nizip yerel seçim sonuçları oluyor. Anlık Nizip oy sonuçlarına sabah.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz

GAZİANTEP NİZİP SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Gaziantep Nizip seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep Nizip seçim sonuçları! YSK Nizip yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GAZİANTEP NİZİP SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hacı Fevzi Akdoğan

CHP: Ali Doğan

İYİ Parti: Gizem Büşra Bilgiç

Yeniden Refah Partisi: Mustafa Doktoroğlu

Zafer Partisi: Şahmeran Şeker

DEM Parti: Yusuf Güler

Gaziantep Nizip Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Gaziantep Nizip seçim sonuçları! YSK Nizip yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Gaziantep'te diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Araban Seçim Sonuçları

İslahiye Seçim Sonuçları

Karkamış Seçim Sonuçları

Nizip Seçim Sonuçları

Nurdağı Seçim Sonuçları

Oğuzeli Seçim Sonuçları

Şahinbey Seçim Sonuçları

Şehitkamil Seçim Sonuçları

Yavuzeli Seçim Sonuçları

Gaziantep Nizip seçim sonuçları! YSK Nizip yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GAZİANTEP NİZİP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Gaziantep Nizip'de AK Parti Hacı Fevzi Akdoğan, CHP Ali Doğan, İYİ Parti Gizem Büşra Bilgiç, Yeniden Refah Partisi Mustafa Doktoroğlu, DEM Parti Yusuf Güler ve Zafer Partisi Şahmeran Şeker

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep Nizip seçim sonuçları! YSK Nizip yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NİZİP MAHALLELERİ

ADAKLI

AKÇAKENT

AKKUYU

ALAHACI

ALTINDAĞ

AŞAĞIBAYINDIR

AŞAĞIÇARDAK

ATATÜRK

BAĞLICA

BAHÇELİ

BALLI

BELKIS

BELKIS (MERKEZ)

BOYLUCA

BOZALİOĞLU

CUMHURİYET

ÇAKMAKTEPE

ÇANAKÇI

ÇATALCA

DAYIDAĞI

DAZHÜYÜK

DERNEK

DOĞRULAR

DURAKLI

DUTLU

DÜZBAYIR

EKİNCİ

ERENKÖY

ESKİKONAK

EYÜP SULTAN

FATİH SULTAN

FEVKANİ

FEVZİ PAŞA

FIRAT

GAZİLER

GEVENCE

GÖKÇELİ

GÜDER

GÜLKAYA

GÜMÜŞGÜN

GÜNALTI

GÜRBAŞAK

GÜZELKÖY

HAFIZPAŞA

HANCAĞIZ

HAZIMOĞLU

İKİZCE

İNTEPE

İSTASYON

İSTİKLAL

KALEKÖY

KAMIŞLI

KARABURÇ

KARŞIYAKA

KAYALAR

KEKLİK

KESİKTAŞ

KIBRIS

KIRAÇGÜLÜ

KIRATLI

KIZILCAKENT

KIZILİN

KOCATEPE

KORUCAK

KÖSELER

KUMLA

KURUCAHÜYÜK

MAĞARACIK

MEHMETOBASI

MENDERES

MERCANLI

MEVLANA

MİHRAP

MİMAR SİNAN

NAHIRTEPE

NAMIK KEMAL

ÖZYURT

PAZAR CAMİİ

SAHA

SALKIM

SAMANDÖKEN

SAMANLI

SARAY

SARIKOÇ

SEKİLİ

SÖĞÜTLÜ

SUBOYU

SULTAN ABDÜLHAMİT

ŞAHİNBEY

ŞIHLAR

TAHTANİ

TANIR

TATLICAK

TOSUNLU

TOYDEMİR

TULUKTAŞ

TURLU

TURNALI

ULUYATIR

YAĞCILAR

YAĞMURALAN

YARIMTEPE

YENİYAPAN

YENİYAZI

YEŞİLEVLER

YOLÇATI

YUKARIBAYINDIR

YUKARIÇARDAK

YUNUS EMRE

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