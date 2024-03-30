Gaziantep Nizip seçim sonuçları! YSK Nizip yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Önümüzdeki 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde görev alacak belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimle açıklanacak. Seçmenler sandıkları başında yerlerini alacak ve vatandaşlık görevlerini yerlerine getirecekler. Bu noktada merak edilenlerden biri de Nizip yerel seçim sonuçları oluyor. Anlık Nizip oy sonuçlarına sabah.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz

GAZİANTEP NİZİP SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Gaziantep Nizip seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.