Giriş Tarihi: 30.03.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
23:43
Gaziantep Nizip seçim sonuçları! YSK Nizip yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Pazar günü Türkiye 5 yıl süreyle büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini seçmek üzere oy verecekler. Gaziantep Nizip ilçesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Nizip seçim sonuçları yakından takibe alındı. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimin akşamı YSK tarafından uygulanan seçim yasakları biter bitmez sandıklardan gelen veriler en güncel şekilde sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Nizip yerel seçim sonuçları da YSK ile sabah.com.tr seçim sonuç ekranında yer alacak. İşte Nizip yerel seçim sonuç ekranı