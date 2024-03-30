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Haberler Galeri Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! YSK Şahinbey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:30

Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! YSK Şahinbey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. İller kadar ilçelerdeki sonuçlar da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Gaziantep'in 939 bin 497 nüfuslu Şahinbey ilçesini 5 yıl boyunca yönetecek isim merak ediliyor. Oy sayımının bitmesiyle birlikte seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Peki; Şahinbey seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Şahinbey yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! YSK Şahinbey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ilin ve 973 ilçenin yeni yerel yöneticileri belirleniyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 60 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından kamuoyuna aktarılacak. Şahinbey yerel seçim sonuçları açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. İl il, ilçe ilçe tüm veriler haberimizde yer alacak. Peki, Şahinbey seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

GAZİANTEP ŞAHİNBEY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! YSK Şahinbey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞAHİNBEY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet İhsan Tahmazoğlu

CHP: Arkın Bereketoğlu

İYİ Parti: Işıl Kulaksız

DEM Parti: Yakup Koca

Yeniden Refah: Mehmet Ös

BBP: Hülya Demir

TİP: Harun Yıldırım

Gaziantep Şahinbey Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! YSK Şahinbey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Gaziantep'te diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Araban Seçim Sonuçları

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Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! YSK Şahinbey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Gaziantep Şahinbey'de AK Parti Mehmet İhsan Tahmazoğlu, CHP Arkın Bereketoğlu, İYİ Parti Işıl Kulaksız, DEM Parti Yakup Koca, Yeniden Refah Partisi Mehmet Ös, BBP Hülya Demir, TİP Harun Yıldırım, Zafer Partisi Mikail Yıldız ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! YSK Şahinbey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞAHİNBEY MAHALLELERİ

Şahinbey'de 181 mahalle vardır:

23 Nisan

25 Aralık

60.Yıl

75.Yıl

Abdülhamid Han

Akbayır

Akbulut

Akkent

Akpınar

Akyazı

Akyol

Alaybey

Alibaba

Alleben

Almalı

Aydınbaba

Bağlarbaşı

Bahçelievler

Barak

Bayramlı

Bekirbey

Bekişli

Belenköy

Beşkuyu

Beştepe

Bey

Beyazlar

Beydilli

Binevler

Bostancık

Boyacı

Bozca

Bozoklar

Burç Esentepe

Burç Karakuyu

Bülbülzade

Cabi

Cebeler

Cengiz Topel

Cevizli

Cumhuriyet

Çağdaş

Çamlıca

Çamtepe

Çapalı

Çevreli

Çimenli

Çöreklik

Çubukdiken

Damlacık

Deniz

Deredüzü

Doğanca

Dokur

Dumlupınar

Durantaş

Düztepe

Ekinli

Ertuğrulgazi

Fırat

Fidanlık

Gazitepe

Geneyik

Gerciğin

Geylani

Güllüce

Gülpınar

Gümüştekin

Güneş

Güneykent

Güzelvadi

Hacıköprü

Hacıköy

Hoşgör

İbn-İ Sina

İnönü

İstiklal

Kabarcık

Kahvelipınar

Kale

Kaleboynu

Kapçağız

Karaçomak

Karagöz

Karataş

Karayılan

Kavaklık

Kavşak

Kazıklı

Kepenek

Kerer

Kıbrıs

Kılınçoğlu

Killik

Kolejtepe

Konak

Kozluca

Kumruhamurkesen

Kurbanbaba

Kuşçu

Küçükkızılhisar

Külecik

Kürüm

Malazgirt

Mavikent

Mimar Sinan

Morcalı

Muhacirosman

Narlıca

Narlıtepe

Nuripazarbaşı

Ocaklar

Onur

Ortaklar

Osmanlı

Ozanlı

Öğretmenevleri

Perilikaya

Saçaklı

Sarıbaşak

Sarıkaya

Sarısalkım

Sarıt

Savcılı

Selçuklu

Serince

Serinevler

Sırasöğüt

Sultan Selim

Suyabatmaz

Şahinbey Mülk

Şahintepe

Şahveli

Şenyurt

Tekstilkent

Tiyekli

Töreli

Türkmenler

Türközü

Türktepe

Ufacık

Uğurtepe

Ulaş

Üçoklar

Ünaldı

Vatan

Yağdöver

Yamaçtepe

Yavuzlar

Yaycı

Yaylacık

Yazıbağı

Yazıcık

Yeditepe

Yeniköy

Yeşilevler

Yeşilkent

Yeşilköy

Yeşilpınar

Yeşilyurt

Yığmatepe

Yoğuntaş

Yukarıbayır

Zeytinli

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