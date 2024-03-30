Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! YSK Şahinbey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:30
Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. İller kadar ilçelerdeki sonuçlar da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Gaziantep'in 939 bin 497 nüfuslu Şahinbey ilçesini 5 yıl boyunca yönetecek isim merak ediliyor. Oy sayımının bitmesiyle birlikte seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Peki; Şahinbey seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Şahinbey yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!