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Haberler Galeri Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları! YSK Onikişubat yerel seçim sonuçları 2024
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:30

Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları! YSK Onikişubat yerel seçim sonuçları 2024

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Onikişubat özelinde de araştırmalara hız kazandırdı. Adayların oy oranlarıyla birlikte YSK tarafından uygulanan seçim yasağı kalkar kalkmaz canlı ve güncel Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresinde yer alacak. Onikişubat'da yaşayan vatandaşlar tarafından Onikişubat'da seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte YSK ile Onikişubat seçim sonuçları

Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları! YSK Onikişubat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Onikişubat seçim sonuçları YSK verileriyle yakın mercek altına alınacak. 137 mahallesinden tüm vatandaşların verdiği oylarla ayrı ayrı değerlendirilecek Onikişubat'da partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak ekrana yansıyacak. Açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ortaya çıkacak. İşte, 2024 Onikişubat yerel seçim sonuçları takip ekranı

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları! YSK Onikişubat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti:Hanifi Toptaş

CHP: Oktay Tolga Büyükhilal

İYİ Parti: Mehmet Sabancı

Büyük Birlik Partisi: Gökhan Ünlü

Zafer Partisi: Kamber Harmankaya

Dem Parti:Adile Erkan

Kahramanmaraş Onikişubat Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları! YSK Onikişubat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAHRAMANMARAŞ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Kahramanmarş'ta diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Afşin Seçim Sonuçları

Andırın Seçim Sonuçları

Çağlayancerit Seçim Sonuçları

Dulkadiroğlu Seçim Sonuçları

Ekinözü Seçim Sonuçları

Elbistan Seçim Sonuçları

Göksun Seçim Sonuçları

Nurhak Seçim Sonuçları

Onikişubat Seçim Sonuçları

Pazarcık Seçim Sonuçları

Türkoğlu Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları! YSK Onikişubat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kahramanmaraş Onikişubat'ta AK Parti Hanifi Toptaş, CHP Hanifi Toptaş , İYİ Parti Mehmet Sabancı, Büyük Birlik Gökhan Ünlü, DEM Adile Erkan ve Zafer Partisi Kamber Harmankaya

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları! YSK Onikişubat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ONİKİŞUBAT MAHALLELERİ

5 NİSAN

ABDÜLHAMİD HAN

AĞCALI

AKÇAKOYUNLU

AKİF İNAN

ALTINOVA

AVCILAR

AVGASIR

AVŞAR

AYŞEPINARI

BARBAROS

BEŞBAĞLAR

BEŞEN

BİN EVLER

BOĞAZİÇİ

BULUTOĞLU

BÜYÜKSIR

CELİLLİ DEDELER

CEYHAN

CUMHURİYET

CÜCELİ

ÇAĞIRKAN

ÇAĞLAYAN

ÇAKIRDERE

ÇAKIRLAR

ÇAMLIBEL

ÇAMLICA

ÇAMLIK

ÇEVREPINAR

ÇOKRAN

ÇUKURHİSAR

DADAĞLI

DEMREK

DEREBOĞAZI

DÖNGEL

DÖNGELE

DÖNÜKLÜ

DUMLUPINAR

ERTUĞRUL GAZİ

FATİH

FATMALI

GAYBERLİ

GEDEMEN

GÖLPINAR

HACI BAYRAM VELİ

HACIAĞLAR

HACIBUDAK

HACIİBRAHİMUŞAĞI

HACILAR

HACIMUSTAFA

HACININOĞLU

HARTLAP

HASANCIKLI

HAYDAR BEY

HAYRULLAH

HÜRRİYET

ILICA

İSMAİLLİ

İSTİKLAL

KALAKAYA

KALE

KAPIKAYA

KARACAOĞLAN

KARADERE

KARAMANLI

KAVLAKLI

KAYNAR

KAZIM KARABEKİR

KERİMLİ

KERTMEN

KILAVUZLU

KISIKLI

KIZILDAMLAR

KIZILSEKİ

KOZCAĞIZ

KÖSELİ

KÖŞÜRGE

KUMARLI

KUMAŞIR

KURTLAR

KURUCAOVA

KÜÇÜKSIR

KÜMPERLİ

KÜRTÜL

MAARİF

MAĞRALI

MAKSUTLU

MALİK EJDER

MERCİMEKTEPE

MEVLANA

MİMAR SİNAN

MOLLA GÜRANİ

MURATLI

NECİP FAZIL

ORHANGAZİ

ORUÇ REİS

OSMAN GAZİ

ÖNSEN

ÖŞLÜ

ÖZTÜRK

PAYAMLI

PİRİ REİS

RAHMACILAR

RASİM ÖZDENÖREN

REYHANLI

SAÇAKLIZADE

SADIKLI

SARIÇUKUR

SARIGÜZEL

SARIMOLLALI

SAYGILI

SELÇUKLU

SELİMİYE

SERİNTEPE

SUÇATI

SULUYAYLA

SÜLEYMANLI

SÜLEYMANŞAH

ŞAHİNKAYASI

ŞAZİ BEY

ŞEHİT ABDULLAH ÇAVUŞ

ŞEHİT EVLİYA

TAVŞAN TEPE

TEKEREK

TEKİR

TOPÇALI

ULUDAZ

ÜNGÜT

VADİ

YAMAÇTEPE

YAVŞANOVA

YENİCEKALE

YENİDEMİR

YENİYAPAN

YEŞİLYURT

YİRMİİKİGÜN

YOLYANI

YUNUS EMRE

YUSUFLAR

YÜRÜKSELİM

ZEYTİNDERE

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