Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
07:30
Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları! YSK Onikişubat yerel seçim sonuçları 2024
Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Onikişubat özelinde de araştırmalara hız kazandırdı. Adayların oy oranlarıyla birlikte YSK tarafından uygulanan seçim yasağı kalkar kalkmaz canlı ve güncel Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresinde yer alacak. Onikişubat'da yaşayan vatandaşlar tarafından Onikişubat'da seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte YSK ile Onikişubat seçim sonuçları