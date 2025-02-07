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Düzce Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması: 7 Şubat 2025 Düzce bugün okullar tatil mi, okul var mı?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
10:09
Düzce Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması: 7 Şubat 2025 Düzce bugün okullar tatil mi, okul var mı?
Düzce'de etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, 7 Şubat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri valilikten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Düzce'de bugün okullar tatil mi? İşte detaylar…