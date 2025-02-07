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Haberler Yaşam Düzce Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması: 7 Şubat 2025 Düzce bugün okullar tatil mi, okul var mı?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:09

Düzce Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması: 7 Şubat 2025 Düzce bugün okullar tatil mi, okul var mı?

Düzce'de etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, 7 Şubat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri valilikten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Düzce'de bugün okullar tatil mi? İşte detaylar…

Düzce Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması: 7 Şubat 2025 Düzce bugün okullar tatil mi, okul var mı?

Tüm ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı, Düzce'de de hayatı zorlaştırıyor. Kar yağışı sebebiyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler, eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, bugün Düzce'de okullar tatil mi?

Düzce Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması: 7 Şubat 2025 Düzce bugün okullar tatil mi, okul var mı?

BUGÜN DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de kar nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, öğrencilerin bu tatil gününde kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla, okudukları kitapları özetlemeleri halinde kendilerine hediye verileceğini belirtti

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Düzce Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması: 7 Şubat 2025 Düzce bugün okullar tatil mi, okul var mı?

7 ŞUBAT DÜZCE HAVA DURUMU

Düzce'de son günlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bu değer 20 santimetreyi buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve önümüzdeki hafta Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Bugün, 7 Şubat 2025 Cuma günü, Düzce'de kar yağışının etkisini sürdürmesi ve sıcaklıkların en yüksek 3°C, en düşük 0°C civarında seyretmesi öngörülüyor.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Düzce Valiliği, il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Düzce Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması: 7 Şubat 2025 Düzce bugün okullar tatil mi, okul var mı?

7 ŞUBAT HAVA DURUMU

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Düzce Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması: 7 Şubat 2025 Düzce bugün okullar tatil mi, okul var mı?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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