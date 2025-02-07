Düzce Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması: 7 Şubat 2025 Düzce bugün okullar tatil mi, okul var mı?

7 ŞUBAT DÜZCE HAVA DURUMU

Düzce'de son günlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bu değer 20 santimetreyi buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve önümüzdeki hafta Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Bugün, 7 Şubat 2025 Cuma günü, Düzce'de kar yağışının etkisini sürdürmesi ve sıcaklıkların en yüksek 3°C, en düşük 0°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Düzce Valiliği, il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.