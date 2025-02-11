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Haberler Yaşam Küçükçekmece'de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Küçükçekmece'de okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:15

Küçükçekmece'de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Küçükçekmece'de okul var mı, yok mu?

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. 12 Şubat Çarşamba günü Küçükçekmece'de eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini İstanbul Valiliği'nden gelecek duyuruya çevirdi. Peki, İstanbul Küçükçekmece'de yarın okullar tatil mi?

Küçükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Küçükçekmece’de okul var mı, yok mu?

12 Şubat Çarşamba günü İstanbul Küçükçekmece'de okulların açık olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar, valilikten yapılacak tatil açıklamasını yakından takip ediyor. Küçükçekmece'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair güncel gelişmeler yakın takibe alındı. Peki, 12 Şubat yarın Küçükçekmece'de okul var mı, yok mu?

Küçükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Küçükçekmece’de okul var mı, yok mu?

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada 11 Şubat Salı günü Küçükçekmece'de okullar tatil ilan edildi.

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Küçükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Küçükçekmece’de okul var mı, yok mu?

12 ŞUBAT KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Küçükçekmece'de 12 Şubat tarihinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Valiliği'nin ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Küçükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Küçükçekmece’de okul var mı, yok mu?

İSTANBUL VALİLİĞİ: İL GENELİNDE TATİL YOK

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Küçükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Küçükçekmece’de okul var mı, yok mu?

İlçe Umumu Hıfsa Kurullarının kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin yetkilendirildiği vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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