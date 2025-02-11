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Küçükçekmece'de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Küçükçekmece'de okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
14:15
Küçükçekmece'de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Küçükçekmece'de okul var mı, yok mu?
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. 12 Şubat Çarşamba günü Küçükçekmece'de eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini İstanbul Valiliği'nden gelecek duyuruya çevirdi. Peki, İstanbul Küçükçekmece'de yarın okullar tatil mi?