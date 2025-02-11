Küçükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Küçükçekmece’de okul var mı, yok mu?

12 Şubat Çarşamba günü İstanbul Küçükçekmece'de okulların açık olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar, valilikten yapılacak tatil açıklamasını yakından takip ediyor. Küçükçekmece'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair güncel gelişmeler yakın takibe alındı. Peki, 12 Şubat yarın Küçükçekmece'de okul var mı, yok mu?