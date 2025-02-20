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Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin’de yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:56
Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin’de yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!
Kar yağışı tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken, öğrenciler ve veliler kar tatili açıklamalarını merakla bekliyor. Hava koşullarını dikkate alarak bazı valilikler okul tatili kararlarını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin illeri için sarı kodlu uyarı vererek bu bölgelerde yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi. Hava şartları sebebiyle öğrenciler ve veliler "Rize ve Artvin'de yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 21 Şubat Rize ve Artvin'de yarın okullar var mı yok mu? İşte, detaylar.