Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin’de yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

RİZE VE ARTVİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize ve Artvin illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Bu koşullar altında, öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 tarihinde Rize ve Artvin'de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.