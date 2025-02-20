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Haberler Yaşam Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin’de yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:56

Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin’de yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

Kar yağışı tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken, öğrenciler ve veliler kar tatili açıklamalarını merakla bekliyor. Hava koşullarını dikkate alarak bazı valilikler okul tatili kararlarını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin illeri için sarı kodlu uyarı vererek bu bölgelerde yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi. Hava şartları sebebiyle öğrenciler ve veliler "Rize ve Artvin'de yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 21 Şubat Rize ve Artvin'de yarın okullar var mı yok mu? İşte, detaylar.

Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin’de yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alırken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için valilik açıklamalarını bekliyor. Olumsuz hava koşullarını göz önüne alan bazı valilikler okul tatili kararını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı vererek kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Peki, Rize ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin'de yarın okullar var mı yok mu? İşte, detaylar.

Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin’de yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

RİZE VE ARTVİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize ve Artvin illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Bu koşullar altında, öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 tarihinde Rize ve Artvin'de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.

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Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin’de yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin’de yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Rize ve Artvin’de yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

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