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SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Samsun Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
14:58
SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Samsun Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi
Samsun'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, öğrenciler ve velileri kar tatili için Valilik açıklamalarını bekliyordu. Valilik tarafından bugün yapılan açıklamayla, 'Samsun'da yarın okullar tatil mi' sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Samsun Valiliği kar tatili açıklaması…