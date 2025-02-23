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Haberler Yaşam SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Samsun Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 14:58 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:58

SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Samsun Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi

Samsun'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, öğrenciler ve velileri kar tatili için Valilik açıklamalarını bekliyordu. Valilik tarafından bugün yapılan açıklamayla, 'Samsun'da yarın okullar tatil mi' sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Samsun Valiliği kar tatili açıklaması…

SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Samsun Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi

Samsun'da yarın okullar tatil mi sorusu Valilik'ten gelen açıklamayla birlikte cevap buldu. Samsun Valiliği artan kar yağışlarının ardından şehir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Samsun Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Samsun Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, ilde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin muhtemel olduğunu belirtti.

SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Samsun Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi

Vali Tavlı, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir" dedi.

SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Samsun Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi

Vali Orhan Tavlı ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacaklarını kaydetti.

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