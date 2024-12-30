BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Aralık 2024 Pazartesi hangi illerde ve ilçelerde okul yok? Afyon, Uşak, Denizli...

AFYONKARAHİSAR OKULLAR TATİL Mİ?

Konu ile ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Meteorolojiden alınan verilere göre, ilimizde gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımın da yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarının (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerine 30 Aralık 2024 Pazartesi günü 1 günsüreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."