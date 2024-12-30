Haberler
Yaşam
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Aralık 2024 Pazartesi hangi illerde ve ilçelerde okul yok? Afyon, Uşak, Denizli...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:19
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
06:20
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Aralık 2024 Pazartesi hangi illerde ve ilçelerde okul yok? Afyon, Uşak, Denizli...
Bugün, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü için yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Özellikle Uşak ve Afyonkarahisar illerinin bazı ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verildi. Peki, 30 Aralık 2024 Pazartesi okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte, valilik açıklamaları...