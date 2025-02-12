YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Kocaeli’nde yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

KOCAELİ'NDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Perşembe günü Kocaeli'nde okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.