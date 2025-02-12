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YARIN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Kocaeli'nde yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
19:02
YARIN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Kocaeli'nde yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, birçok şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle eğitim kurumlarında tatil kararları alınmasına neden oldu. Yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları nedeniyle Kocaeli'nde yaşayan öğrenciler ve veliler Valiliğin okulların durumuyla ilgili açıklamalarını titizlikle takip ediyor. Peki 13 Şubat Perşembe Kocaeli'nde yarın okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?