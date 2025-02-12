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Haberler Yaşam YARIN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Kocaeli'nde yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:02

YARIN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Kocaeli'nde yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, birçok şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle eğitim kurumlarında tatil kararları alınmasına neden oldu. Yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları nedeniyle Kocaeli'nde yaşayan öğrenciler ve veliler Valiliğin okulların durumuyla ilgili açıklamalarını titizlikle takip ediyor. Peki 13 Şubat Perşembe Kocaeli'nde yarın okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Kocaeli’nde yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarılar doğrultusunda, kar yağışı Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Çarşamba günü kar yağışının şiddetinin artmasıyla birlikte, öğrencler ve veliler kar tatili duyurularına odaklandı. Peki 13 Şubat Perşembe Kocaeli'nde yarın okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, ayrıntılar...

YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Kocaeli’nde yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

KOCAELİ'NDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Perşembe günü Kocaeli'nde okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Kocaeli’nde yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

YARIN KOCAELİ'NDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
13 Şubat 2025 Perşembe günü Kocaeli'de hava koşulları karla karışık yağmur şeklinde olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 2°C ile 7°C arasında değişecek. Özellikle Başiskele, Darıca, Dilovası, Gebze, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer ilçelerde ise yağmur etkili olacak.

YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Kocaeli’nde yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR!

Hissedilen sıcaklık en düşük 3 en yüksek 7 dereceyi gösterecek. Nem oranı ise en düşük 64 en yüksek 96 oranında olacak.

YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Kocaeli’nde yarın okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
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