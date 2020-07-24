Son dakika: Ayasofya Camii için diriliş günü! 86 yıllık hasret sona erdi! İşte tüm gelişmeler...

Ayasofya'nın zincirleri bugün kırılıyor. Danıştay'ın 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararını kaldırması ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı gün imzayı atmıştı. Ayasofya yeniden ibadete açılırken, 24 Temmuz'da ilk namazın kılınacağı bildirilmişti. Aradan geçen 2 haftada vatandaşlar heyecanla tarihi günü bekledi. O gün geldi, çattı. Ayasofya Camisi'nd eilk namaz için tüm hazırlıklar dün akşam tamamlandı. Koronavirüs nedeniyle önlemlerin alındığı tarihi yarımadada, güvenlik ve sağlık noktaları oluşturuldu. 81 ilden gece saatlerinde gelen vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nda namaz kılacak. Ayasofya Camisi içinde ise 800 ila 1000 kişi olacak.

AHaber CANLI YAYIN

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ BAŞLADI

Ayasofya Camisi'nde saat 10.10 itibarıyla Kur'an-Kerim tilaveti başladı. Namaza kadar Kur'an-Kerim tilaveti sürecek. Tilavetin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua yaptıracak.

Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video

ÜST DÜZEY GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs önlemlerini gevşetmeden namazın kılınması gerektiğini bildirmişti. Erdoğan'ın talimatı ile bölgede üst düzey güvenlik ve sağlık önlemleri alındı. 17 sağlık noktası kuruldu, 736 sağlık personeli görevlendirildi.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE MASKE KONTROLÜ

Sağlık çalışanları bölgeye giren vatandaşların 17 noktada ateşini ölçüyor. Şüpheli durumlarda hemen müdahale gerçekleşiyor ve bölgeye giriş engelleniyor. Polis ekipleri ve zabıtalar ise maske kontrolü yapıyor. Maskesi olmayan kişilere cezai yaptırım uygulanacak ve bölgeye maskesiz girişleri engellenecek.

Son dakika: Bariyerleri geçenler Ayasofya Camii'ne tarihi Cuma namazına doğu koşuyor | Video

GECE SAATLERİNDE AKIN BAŞLADI

Tarihi gün için 81 ilden binlerce vatandaş dün gece itibarıyla Ayasofya'ya geldi. Sultanahmet Camisi'nde sabahlayan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, şükür namazları kıldı. Güvenlik güçleri gece boyunca da önlemleri sürdürdü.

800-1000 KİŞİ İÇERİDE NAMAZ KILACAK

Ayasofya Camisi'nin kapasitesi sosyal mesafeye göre ayarlandı. İlk namazda 800 ila 1000 kişi arasında bir kontenjan belirlendi. İçeride oluşturulan bölmelerde sosyal mesafeye uyularak namaz kılınacak

Ayasofya Camii'ndeki Cuma namazı için geceden sabaha kadar beklediler | Video

SULTANAHMET MEYDANI NAMAZ İÇİN HAZIRLANDI

Binlerce kişi ise Sultanahmet Meydanı'nda tarihi ana tanıklık edecek ve ilk Cuma namazını kılacak. Vatandaşların birbirleri ile temasını en aza indirmek ve namaz sırasında sıkışık görüntülerin oluşmasını engelleme k amacı ile meydana sosyal mesafe bantları yapıştırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "kendi seccadenizi getirin" uyarısında bulunmuştu.

İLK NAMAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KILDIRACAK

Ayasofya Camisi'ndeki ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Namazdan önce Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Hocaların tilavetleri sonrası Erbaş, dua ettirecek.

VATANDAŞ ÜCRETSİZ TAŞINACAK

Ayasofya'da kılınacak Cuma Namazı için İstanbul dışından otobüslerle gelecek olan vatandaşlar ise İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyunca Çatladıkapı'ya kadar ücretsiz taşınacak. Çatladıkapı'dan da 200 metrelik mesafeyi yürüyecek vatandaşlar namaz kılınacak alana ulaşabilecek. Namaz kılınacak alanlara girişler sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacak. Vatandaşlar Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı istikametinden namaz kılınacak alanlara ulaşabilecek.

Son dakika: İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii'ndeki Cuma namazı için meydanlar doldu | Video

TÜM YOLLAR KAPATILDI

86 yıllık özlemin sona ereceği gün için il dışından bile vatandaşların geleceği İstanbul'da vatandaşların Sultanahmet ve Ayasofya Meydanlarına rahat ulaşması için bir dizi önlemler de alındı. Dün akşam saat 20.00 itibarıyla Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden tarihi yarımadaya çıkan tüm yollar ile Galata Köprüsü, Kennedy, Reşadiye ve Ragıp Gümüşpala Caddeleri trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli ile metro, tramvay ve Marmaray seferlerinin devam edeceği tarihi günde sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak.

MOZAİK VE FRESKLERE ÖZEL PERDE

Ayasofya'nın içindeki mozaik ve fresklerin kapatılması işlemi tamamlandı. Mozaiklerin üzerine beyaz perdeler çapraz şekilde gerilerek konuldu. Namaz sırasında mozaik ve resimleri örtecek perdeler, diğer zamanlarda açık alacak.

Son dakika: İstanbul'da tarihi Cuma namazı için Ayasofya Camii'ne çıkan yol ve sokaklar doldu | Video

ERKEKLERE 3 KADINLARA 2 ALAN

Cuma namazını Ayasofya Camisi dışında kılacak erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi tahsis edildi.

Cuma namazının ardından kılınacak öğle namazı ve sonrasındaki vakit namazlarını Ayasofya Camisi dışında kılmak isteyen kadınlar için de Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı ayrıldı

ÖZEL PARA BASILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi. Albayrak paylaşımında "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı.