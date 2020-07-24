Ayasofya Camii'ndeki Cuma namazı için geceden sabaha kadar beklediler | Video
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86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılınacağı Ayasofya Camii'nin çevresinde de tarihi anlar yaşanıyor. Cuma namazı için Ayasofya Camii'nin çevresindeki tüm alanları dolduran Müslümanlar öğle vaktinin girmesini bekliyorlar. Ayasofya Camii'ndeki tarihi Cuma namazı için geceden Sultanahmet Meydanı'na gelen Müslümanlar sabah namazını da cemaatle kıldılar.