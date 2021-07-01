Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırmıştı! Eray Çakın için istenilen ceza belli oldu

İddianamede, olay sırasında şüphelinin su şişesi olduğunu söylediğini ancak ne olduğu tespit edilemeyen bir cisimle müşteki Neşe Nur Akkaya'nın yüzüne birden fazla kez vurduğu, başörtüsünden çektiği ve yere düşürdüğü, yüz bölgesinde, boynunda elinde ve ayak bölgesinde morluklar ve abrazyon oluştuğu ifade edildi.

Şüpheli Eray Çakın'ın ifadesinde arkadaşlarıyla parkta oturduğunu, müştekilerin kediye ayağıyla vurduğunu, bunun üzerine Akkaya'ya sakin bir şekilde 'Kedilerden rahatsız oluyorsanız bankta oturmanız daha iyi olur. Çünkü arkada kedi parkı var." dediğini ancak Akkaya'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.