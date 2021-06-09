Video Yaşam Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı | Video

Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı | Video

Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı | Video
09.06.2021 | 10:46

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyen bir şahıs tarafından darp edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı Nişantaşı'nda parkta oturdukları sırada başörtüleri nedeniyle sözlü saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre parkta arkadaşlarıyla beraber bulunan E.Ç. isimli şahıs, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" dedi.

Neye uğradığını şaşıran Neşe Nur Akkaya ve arkadaşları, "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diyerek şahsa tepki gösterdi.
Akkaya'nın tepkisi üzerine saldırgan E.Ç. elindeki termos bardakla Neşe Nur Akkaya'ya vurmaya başladı. Talihsiz genç kız aldığı art arda yumruk darbeleri nedeniyle yere yığılırken araya girmeye çalışan Akkaya'nın arkadaşı da darbelerden nasibini aldı.

Çevredeki vatandaşlar saldırgana engel olurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şahsın ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakırken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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