Muharrem İnce: Hatam şu, ’Yazıklar olsun’ diyerek o gece istifa etmeliydim

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında merak edilenleri yanıtladı.

CHP'nin seçim için anlaştığı şirketin acemi olduğunu ve sistemin 21:30'da çöktüğünü dile getiren İnce, "Bu oyları toplayacaklar, bunu da bir şirkete vermişler. Değerlendirmek için. O şirket 1 numaralı faturasını el yazısı ile kesmiş. Bu kadar acemilik. Sandıkları ben korumayacağım ki, sandık işinden banane. Sandık işine partiyi yönetenler bakar. Cumhurbaşkanı adayı korusa korusa bir sandık korur, 88 bin sandık var. Parti koruyacak bunu. Biz dedik ki 'seçim ikinci tura kalacak' O yüzden bu partinin rozetini çıkardım, Türk bayrağı rozetini taktım. Dolayısıyla bir otelde seyredelim ki dedik, ikinci tura kalacağı için partiden açıklama yapmayalım. Çünkü ikinci tura oynuyoruz her partiden oy isteyeceğiz. Onun için oteldeyiz. Engin Altay yanımda. 50 kişiyiz, Ankara'dayız. Arıyoruz "ne oluyor" diye. 'Kalıyor mu ikinci tura?' Cevap veren yok" diye konuştu.

"HATAM ŞU, O GECE İSTİFA ETMELİYDİM"

İnce o gece istifa etmemesinin hata olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hatam şu. Kameralar eşliğinde CHP Genel Merkezi'ne gitmeliydim. İçeri girmeliydim, sonucu verin bakalım bana. Veremeyeceklerdi, sistem çökmüş. O gün istifa etmeliydim. Bunu yapamadım, bugün geriye dönsem bunu kesin yapardım, acımazdım. Bunu bir plan dahilinde yapmışlar, benim seçilmemi istemediler. Adım gibi eminim, oy vermediklerine inanıyorum. Afişlerimi göndermediler. Pek çok ilde afişim asılmadı. Kemal Bey'i astılar beni asmadılar."

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