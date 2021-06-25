Muharrem İnce: Atatürk gelse Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay kazanamaz

Geçtiğimiz aylarda 40 yıllık CHP serüvenini istifa ederek noktalayan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınında eski partisini eleştirdi.

"Kurultay delegesinin imzasını çekmesi için araba bina alıyorlardı"

CHP'nin iktidar olmak için değil, parti içinde seçim kazanmak için dizayn edildiğini ifade eden İnce, "Ben aday oldum iki kez. İmza veriyorlar bana. Ya belediye başkanı ya da Genel Merkez'den arıyorlar. Partiye bina alıyorlar, araba alıyorlar. İşe adam koyuyorlar, imzasını geri çekiyor kurultay delegesi. Malzeme bozuldu. İmzayı verdi mi birisi arkasında duracak. Genel Merkez baskı yapmayacak." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz"

"Keşke bunlar olmasaydı, demokratik ortam olsaydı" diyen İnce, "Parti içi mücadele kanalları kapalı. Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz, mümkün değil" şeklinde konuştu.

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