Muharrem İnce: Atatürk gelse Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay kazanamaz | Video
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CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisini sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin iktidar olmak için değil, parti içinde seçim kazanmak için dizayn edildiğini vurgulayan İnce, "Bana imza veren delegelerin imzasını çekmesi için ev, araba aldılar" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İnce, "Parti içi mücadele kanalları kapalı. Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz, mümkün değil" dedi.