Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan, A Haber'de katıldığı Memleket Meselesi adlı programda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin içindeki gerilimi ve Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal için söylediği ifadeleri değerlendiren Kaplan, çarpıcı sözler söyledi.
"ATATÜRKÇÜ VE ULUSALCILARIN TASVİYE EDİLME DURUMU SÖZ KONUSU"
CHP'nin iç dinamiklerinde uzman olmadığını aktaran Kaplan, "Ama görebildiğim kadarıyla ulusalcı kanat zaten tasfiye edildi, ya da susturuldu. Muharrem İnce'nin yeni parti kurmasından tutun da, şu anda CHP'nin içinden çıkan seslere baktığınızda; Atatürkçü, ulusalcı kimliğini daha ön planda tutarak CHP içinde temsiliyet sahibi olan isimlerde susuturulma ya da tasfiye edilme durumu söz konusu" dedi.
"İNCE ADAY GÖSTERİLEREK İPİ ÇEKİLMEYE ÇALIŞILMIŞ GİBİ"
Konuyla ilgili değerlendirmelerine devam eden Kaplan, "Halk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç açık açık söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce iken Halk TV aranıp Muharrem İnce'yi çok vermeyin diyen CHP yönetimi söz konusu. Kendi adaylarının, kendi fonladıkları televizyonda görülmesinden rahatsız olan bir durum söz konusu. Kılıçdaroğlu da 'Gel Muharrem' diye davet etmişti hatırlarsanız. CHP içindeki bu ulusalcı Atatürkçü kanadın önde gelen isimlerindendi Muharrem İnce. Bir şekilde adeta aday gösterilerek ipi çekilmeye çalışılmış gibi bir durum da ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.
"LİVANELİ'NİN SÖYLEDİKLERİ BÖLÜCÜ BİR BAKIŞ AÇISI"
Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal için söyleiklerine de değinen Kaplan, "Sayın Livaneli'nin söyledikleri gerçekten çok marjinal ve bölücü bir bakış açışı. Deniz Baykal tipik bir sunni demek... Tersini düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu tipik bir alevi dediğimizde ne kadar yanlış bir anlamı var. Bunu Deniz Baykal üzerinden Livaneli dile getiriyor" ifadelerini kullandı.
Hilal Kaplan'dan CHP'deki gerilim için çarpıcı açıklama: Atatürkçü ve Ulusalcıları tasfiye ediyorlar | Video
"CHP'NİN GEÇMİŞİNE BAKTIĞIMIZDA GÖREBİLİRİZ"
CHP'nin geçmişte farklı kimlik kategorilerindeki vatandaşların haklarını gasp ettiğini aktaran Kaplan, "CHP'nin alevilerin haklarına ya da kürtlerin haklarına duyarlı olmamakla suçlanıyor. İdris Küçükömer'in bir sözü var biliyorsunuz. "Türkiye'de sol sağdır, sağ soldur." Gerçekten Türkiye'de baktığımızda farklı kimlik kategorilerinden gelen vatandaşlarımızın haklarını gasp etmek noktasında gerçekten CHP'nin geçmişine baktığımızda bunu görebiliriz. Bugün Zülfü Livaneli'nin kahraman olarak gördüğü Nazım Hikmet'in sürülme sürecine baktığımızda. Sabahattin Ali'nin CHP iktidarında öldürülüğünü Kılıçdaroğlu kendisi açıklamıştı." dedi.
"SOLUN ZAMANINDA OLSUN DEDİĞİ NE VARSA AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILDI"
Kaplan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti gelmeden önce yanılmıyorsam 80 kadar Cem Evi vardı. Ak Parti iktidarında bu 10 katına çıkmış durumda. Alevi diyebilmek bile mevzuydu, şu an böyle bir durum söz konusu değil. Hatta gördüğümüz kadarıyla bazıları tipik bir Sünni diyerek Sünniliğin aşağalanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla CHP'nin hakkaniyetle baktığımızda ne sağla ne solla tam anlamıyla açıklanacak bir durumu olmadığını görüyüroz. Aynı şekilde AK Parti'ye sağ parti demek kolay. Ama baktığımız zaman hakları gasp edilmiş grupların haklarını iadesi en geniş yapmış olan partiden bahsediyoruz. Solun zamanında olsun dediği ne varsa AK Parti döneminde yapıldı.
Sadece kimlik politikalarına bakmayın. Üniversite öğrencilerinin harç ödemek zorunda kalmamasından bakın, öğrencilere sağlanan diğer haklardan tutun, emeklilere sağlanan haklardan tutun... Tüm bunları üst üste koyduğunuzda Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin aşağı yukarı halka sağlamaya çalıştığı refahı getirmek noktasında yapılan işler"