Hilal Kaplan'dan CHP'deki gerilim için çarpıcı açıklama: Atatürkçü ve Ulusalcıları tasfiye ediyorlar

"SOLUN ZAMANINDA OLSUN DEDİĞİ NE VARSA AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILDI"

Kaplan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti gelmeden önce yanılmıyorsam 80 kadar Cem Evi vardı. Ak Parti iktidarında bu 10 katına çıkmış durumda. Alevi diyebilmek bile mevzuydu, şu an böyle bir durum söz konusu değil. Hatta gördüğümüz kadarıyla bazıları tipik bir Sünni diyerek Sünniliğin aşağalanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla CHP'nin hakkaniyetle baktığımızda ne sağla ne solla tam anlamıyla açıklanacak bir durumu olmadığını görüyüroz. Aynı şekilde AK Parti'ye sağ parti demek kolay. Ama baktığımız zaman hakları gasp edilmiş grupların haklarını iadesi en geniş yapmış olan partiden bahsediyoruz. Solun zamanında olsun dediği ne varsa AK Parti döneminde yapıldı.