Video Haber Hilal Kaplan'dan CHP'deki gerilim için çarpıcı açıklama: Atatürkçü ve Ulusalcıları tasfiye ediyorlar | Video

Hilal Kaplan'dan CHP'deki gerilim için çarpıcı açıklama: Atatürkçü ve Ulusalcıları tasfiye ediyorlar | Video

Hilal Kaplan'dan CHP'deki gerilim için çarpıcı açıklama: Atatürkçü ve Ulusalcıları tasfiye ediyorlar | Video
07.07.2021 | 21:33

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A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' adlı programa katılan Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan, CHP'nin içinde yaşanan gerilimi ve Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal ile ilgili söylediği sözleri değerlendirdi. CHP yönetiminin parti içindeki Atatürkçü ve ulusalcıları tasfiye ettiğini aktaran Kaplan, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce iken Halk TV aranıp Muharrem İnce'yi çok vermeyin diyen CHP yönetimi söz konusu. Kendi adaylarının, kendi fonladıkları televizyonda görülmesinden rahatsız olan bir durum söz konusu" dedi. CHP'nin sağla ya da solla bağdaşak bir durumunun olmadığını aktaran Kaplan, "Sol'un zamanında olsun dediği ne varsa AK Parti döneminde yapıldı" ifadelerine yer verdi.

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