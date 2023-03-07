6’lı koalisyonun karikatürü oldu! CHP fondaşı medya İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kolunu kırdı

AKŞENER'İN KOLUNU KIRDILAR



Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP fondaşı medya tarafından karikatürize edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını manşete taşıyan Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yayınlanan karikatürde, Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını "kırık el" ile tuttuğu ve bu elin üzerinde de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın fotoğrafları olduğu görüldü.

Siyaset tarihinde kara leke! Ülkeyi böyle mi yönetecekler? Kirli pazarlıklar, ilkesiz duruş, büyük tezgah…

Meral Akşener nasıl ikna edildi? Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Bakışlarında mağlubiyet gözüküyor

CHP yandaşı gazeteci o gün neler yaşandığını aktardı: Akşener 'yeter' diye bağırdı...

SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyona dönen Akşener'e: Yaptığın yüzsüzlük ve ilkesizliğin daniskasıdır

CHP’li Özgür Özel’den Altılı Koalisyon’un gizli ortağı HDP’nin davetine olumlu yanıt! "Ziyaretimiz olasıdır"

SON DAKİKA: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil istifası sonrası CHP'lileri suçladı: Partinin parasına yazık kardeşim!

Aslı Baykal'dan dikkat çeken yorum! Kılıçdaroğlu Akşener'i yetkisizleştirecek

SON DAKİKA: CHP yandaşı yazar 'Kendi etti kendi buldu' diyerek Akşener'i topa tuttu: Yüzü bu yüzden simsiyahtı...

İYİ Partili isimler tek tek paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmezden geldiler!