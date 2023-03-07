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Giriş Tarihi: 7.3.2023 11:34 Son Güncelleme: 7.3.2023 11:44

6'lı koalisyonun karikatürü oldu! CHP fondaşı medya İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kolunu kırdı

Geçtiğimiz hafta 6'lı koalisyon masasından "Kumar masası, noter masası" diyerek kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün yapılan pazarlıkların ardından masaya geri dönünce CHP fondaşı medya tarafından karikatür oldu. Cumhuriyet gazetesinin aday manşetinde kullandığı fotoğraf gündem oldu

6’lı koalisyonun karikatürü oldu! CHP fondaşı medya İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kolunu kırdı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayıma devam ederken, Başkan Erdoğan dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası 10 Mart itibarıyla seçim sürecinin resmen başlayacağını açıkladı.

ADAYLIK TİYATROSU PAZARLIKLA SON BULDU

Seçim öncesi 6'lı koalisyonda geçtiğimiz hafta başlayan "adaylık tiyatrosu" dün başlayan görüşme trafiği sonrası son buldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası "Noter masası, kriz masası" gibi tabirler kullandığı 6'lı koalisyon masasına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlıklar sonrası geri döndü.

Pazarlıklarda İYİ Parti liderinin aday olarak göstermek istediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda mutabakata varıldı.

AKŞENER'İN KOLUNU KIRDILAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP fondaşı medya tarafından karikatürize edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını manşete taşıyan Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yayınlanan karikatürde, Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını "kırık el" ile tuttuğu ve bu elin üzerinde de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın fotoğrafları olduğu görüldü.

Siyaset tarihinde kara leke! Ülkeyi böyle mi yönetecekler? Kirli pazarlıklar, ilkesiz duruş, büyük tezgah… Meral Akşener nasıl ikna edildi? Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Bakışlarında mağlubiyet gözüküyor CHP yandaşı gazeteci o gün neler yaşandığını aktardı: Akşener 'yeter' diye bağırdı... SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyona dönen Akşener'e: Yaptığın yüzsüzlük ve ilkesizliğin daniskasıdır CHP’li Özgür Özel’den Altılı Koalisyon’un gizli ortağı HDP’nin davetine olumlu yanıt! "Ziyaretimiz olasıdır" SON DAKİKA: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil istifası sonrası CHP'lileri suçladı: Partinin parasına yazık kardeşim! Aslı Baykal'dan dikkat çeken yorum! Kılıçdaroğlu Akşener'i yetkisizleştirecek SON DAKİKA: CHP yandaşı yazar 'Kendi etti kendi buldu' diyerek Akşener'i topa tuttu: Yüzü bu yüzden simsiyahtı... İYİ Partili isimler tek tek paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmezden geldiler! SON DAKİKA: 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? Toplantı sonrası flaş açıklama

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6'lı koalisyonun karikatürü oldu! CHP fondaşı medya İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kolunu kırdı
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