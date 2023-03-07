Aslı Baykal’dan dikkat çeken yorum! Kılıçdaroğlu Akşener’i yetkisizleştirecek

Altılı koalisyon son toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Seçilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun yardımcılıkları diğer 5 parti lideri haricinde belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yürütecek.

'KUMAR MASASI'NA GERİ DÖNDÜ

Yapılan 12. toplantıda Akşener'in İmamoğlu ya da Yavaş'ın aday önerisi kabul edilmeyince Akşener, 'Kumar masasında olmayacağız' ifadelerini kullanarak masadan kalkmıştı. Yaşanan krizin ardından bir formül bulundu ve İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmasına karar verildi.

ADAY KILIÇDAROĞLU

6'lı koalisyon Akşener'İn dönüşüyle yapılan son toplantıda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ardındanCHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir yorum geldi.