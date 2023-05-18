Kemal Kılıçdaroğlu’nda büyük panik! Strateji değiştirdi... PKK ve HDP’yi gizleme çabası...

HDP ve terör örgütü PKK'dan yapılan teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakma vaatlerine uzun zamandır ses çıkarmayan CHP, sandıkta vatandaşlardan büyük bir darbe yedi. CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimde istediği sonucu alamayınca 28 Mayıs'ta yapılacak 2.tur seçimlerinde milliyetçi vatandaşların oyunu alabilmek için strateji değiştirerek HDP ve PKK'ya verdiği vaatleri gizleme çabasına girişti.
Kılıçdaroğlu seçim stratejisini açıkladı! HDP'den Kılıçdaroğlu'na 2. turda destek | Video
'BURADAYIM BE' VİDEOSU İLE YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk tur seçimi önde tamamlarken Cumhur İttifakı de seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise aldığı yenilgi sonrası saatlerce kayıplara karıştıktan sonra masalara vurarak çektiği 'BURADAYIM BE' videosu ile yeniden ortaya çıktı.
KANDİL'DEN 2.TUR MESAJI
Terör örgütü PKK ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı. Örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın süreceği mesajını verdi. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı ve turancı olduğunu söyleyen Duran Kalkan buna karşı 7'li masayı destekleyeceklerinin altını çizdi.
TERÖRİSTLERİ HAPİSTEN ÇIKARMA HEVESİ BOĞAZINDA DÜĞÜM OLMUŞ!
Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın ve siyasi kolu HDP'nin desteklediği 7'li Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı. Alınan yenilgi seçim öncesi teröristleri hapisten çıkarma konusunda oldukça hevesli olan ve Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Kandil'i rahatsız etti.
"MASA KENDİNİ İYİ ANLATAMADI"
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları masa bileşenlerine kendilerini iyi anlatamadıklarını salık verirken ittifaka devam edecekleri sinyalini de verdi.
Terör örgütü PKK'nın kanalına konuşan Duran Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü itiraf etti.
KIZILELMACI TURANCI ERDOĞAN'A KARŞI KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞE DEVAM!
Terörist Kalkan şunları söyledi: AK Parti-MHP faşizmi milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor.
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan ikinci tur açıklaması: "Kızılelmacı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek" | Video
MASAYA AKIL DA VERDİ: PARLAMENTER SİSTEM DEMEK YETMEZ!
Olay Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. Bizim kazanımlarımızın hepsini yok ettiler" dedi.
PKK'NIN KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ SÜRECEK
İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.
*PKK VE FETÖ'NÜN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK BİRÇOK VAAT*
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün beklentilerini karşılayacak birçok vaatte bulundu.Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceğini açıkladığı vaatler arasında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından tehdit oluşturan, teröristler için umut olan birçok başlık yer alıyor.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA ÖZGÜRLÜK
Geçtiğimiz günlerde dahi bir Alman gazetesine röportaj veren Kılıçdaroğlu, hapisteki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın mahkûmiyetini değerlendirdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu kararın uygulanacağını söyledi ve iki ismin düşünce suçundan hapiste olduğunu savundu.
Kılıçdaroğlu 28 Mayıs 2022 günü yapmış olduğu bir konuşmada; "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanıyor.
KHK'LILARLA İLGİLİ AÇIKLAMASI
Ardından 1 Eylül 2022 günü bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu KHK'lıların serbest bırakılmasıyla ilgili olarak; "KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bize oy vereceksiniz, onlarda var" ifadelerini kullanıyor.
"YEREL YÖNETİMLERE ÖZERKLİK ŞARTI GETİRECEĞİM"
7 Ocak 2016 'da yaptığı bir konuşmada yerel yönetimlere özerklik şartından bahseden Kılıçdaroğlu; "CHP iktidarında yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğim" diyor.
"KAYYUM UYGULAMASINI BİTİRECEĞİM"
2022 yılında yaptığı başka bir konuşmasında ise Terörle iltisakları bulunan belediyelere yönelik yapılan kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu; "O kayyum denen garabet uygulamayı tamamen bitireceğim" şeklinde konuşuyor.
"SURİYE'DE NİYE BULUNUYORUZ?"
Yine bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu sınır güvenliğimiz korumak ve çevremizdeki terör örgütlerine karşı mücadele vermek için yapılan sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak; "İdlib'de niye bulunuyoruz?
Niye Libya'ya gidiyoruz? Bizim askerlerin orada ne işi var. Terörle mücadele yasası uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillenmelidir" gibi ifadeler kullanıyor.
ELEBAŞLARINDAN PEŞ PEŞE DESTEK AÇIKLAMALARI:
İşte neredeyse günaşırı Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan PKK'lı yöneticiler ve 7'li koalisyon masasının hafıza sıfırlama operasyonuna dair çarpıcı değerlendirmeler…
PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN:
"ÖZERK YÖNETİM GETİRECEK, APO'YU ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"
14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Türkiye'ye özerklik getirmek istiyoruz. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.
Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek "Muhalefet güçlendi. Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" | Video
TERÖRİSTBAŞI BESE HOZAT:
"HDP'NİN CHP'YE DESTEĞİ ÖNEMLİ VE DOĞRU"
HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli ve önemli, anlamlı buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur.
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TERÖRİSTBAŞI MUSTAFA KARASU:
"ERDOĞAN TERÖRİSTLERİ BİTİRECEĞİM DİYOR. BUNU DURDURUN!"
Erdoğan 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz' diyor. Bunun durması ancak değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak. Böyle bir hükümetin hemen yıkılması gerekirken, bir daha halkın karşısına çıkmaması gerekirken şimdi halkın karşısına çıkıyor. Nasıl oluyor yani? Türkiye insanı bu kadar anlamaz mı? Bunları görmeyecek kadar gözü kör mü?
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TERÖRİSTBAŞI SABRİ OK:
"ULUSLARARASI GÜÇLER SELAM GÖNDERDİ; TABİİ Kİ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"
A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yı ne sanıyorlar? PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Amacımız siyaset. Tabi ki destek vereceğiz.
Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler"
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TERÖRİST HELİN ÜMİT
"AK PARTİ VE MHP'NİN YENİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"
Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a, AK Parti-MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı. Bu bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım.
Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı bölge açısından çok ciddi bir tehlikedir, tehdittir. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım.
PKK'nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit'ten Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek: "AK Parti ve MHP yenilmeli" | Video
PKK'LI KONGRA GEL EŞ BAŞKANI REMZİ KARTAL:
"İMRALI'NIN KAPISININ KIRILMASI İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEK TARİHİDİR"
Bu süreç faşizmin çökertilmesi, demokratikleşme, İmralı kapılarının kırılması ve açılması sürecidir. Onun için aşkla, heyecanla herkes seferber olmalıdır. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel bir fırsattır. Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek vermeliyiz. Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir.
Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Kılıçdaroğlu tarihi fırsat | Video
TERÖRİSTBAŞI BESE HOZAT: (İKİNCİ AÇIKLAMA)
"BU SEÇİM HİÇBİR SEÇİME BENZEMİYOR"
Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık.
PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN:
"BU DÖNÜŞÜME HERKES KATILMALI"
Türkiye, on yıllar da değil, belki yüz yıllara yöne verecek bir değişim dönüşüm süreci yaşayacak. Buna herkes katılmalı, seferber olmalı. Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı.
TERÖRİST RONİ SERDEM:
"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMASINI İSTİYORUZ"
Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterim. Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Erdoğan yüzünden durmak bilmeyen bir savaş karşısında direniyoruz.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ:
"YÜRÜ BAY KEMAL, BAŞARACAĞIZ"
Benim oyum sizedir, Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Yürü Bay Kemal. Başka çaremiz yok başaracağız