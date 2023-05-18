Kemal Kılıçdaroğlu’nda büyük panik! Strateji değiştirdi... PKK ve HDP’yi gizleme çabası...

KANDİL'DEN 2.TUR MESAJI

Terör örgütü PKK ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı. Örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın süreceği mesajını verdi. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı ve turancı olduğunu söyleyen Duran Kalkan buna karşı 7'li masayı destekleyeceklerinin altını çizdi.

TERÖRİSTLERİ HAPİSTEN ÇIKARMA HEVESİ BOĞAZINDA DÜĞÜM OLMUŞ!

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın ve siyasi kolu HDP'nin desteklediği 7'li Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı. Alınan yenilgi seçim öncesi teröristleri hapisten çıkarma konusunda oldukça hevesli olan ve Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Kandil'i rahatsız etti.

"MASA KENDİNİ İYİ ANLATAMADI"

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları masa bileşenlerine kendilerini iyi anlatamadıklarını salık verirken ittifaka devam edecekleri sinyalini de verdi.

Terör örgütü PKK'nın kanalına konuşan Duran Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü itiraf etti.

KIZILELMACI TURANCI ERDOĞAN'A KARŞI KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞE DEVAM!

Terörist Kalkan şunları söyledi: AK Parti-MHP faşizmi milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan ikinci tur açıklaması: "Kızılelmacı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek" | Video

MASAYA AKIL DA VERDİ: PARLAMENTER SİSTEM DEMEK YETMEZ!

Olay Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. Bizim kazanımlarımızın hepsini yok ettiler" dedi.

PKK'NIN KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ SÜRECEK

İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.

*PKK VE FETÖ'NÜN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK BİRÇOK VAAT*

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün beklentilerini karşılayacak birçok vaatte bulundu.Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceğini açıkladığı vaatler arasında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından tehdit oluşturan, teröristler için umut olan birçok başlık yer alıyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA ÖZGÜRLÜK



Geçtiğimiz günlerde dahi bir Alman gazetesine röportaj veren Kılıçdaroğlu, hapisteki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın mahkûmiyetini değerlendirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu kararın uygulanacağını söyledi ve iki ismin düşünce suçundan hapiste olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu 28 Mayıs 2022 günü yapmış olduğu bir konuşmada; "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanıyor.

KHK'LILARLA İLGİLİ AÇIKLAMASI



Ardından 1 Eylül 2022 günü bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu KHK'lıların serbest bırakılmasıyla ilgili olarak; "KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bize oy vereceksiniz, onlarda var" ifadelerini kullanıyor.

"YEREL YÖNETİMLERE ÖZERKLİK ŞARTI GETİRECEĞİM"



7 Ocak 2016 'da yaptığı bir konuşmada yerel yönetimlere özerklik şartından bahseden Kılıçdaroğlu; "CHP iktidarında yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğim" diyor.

"KAYYUM UYGULAMASINI BİTİRECEĞİM"



2022 yılında yaptığı başka bir konuşmasında ise Terörle iltisakları bulunan belediyelere yönelik yapılan kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu; "O kayyum denen garabet uygulamayı tamamen bitireceğim" şeklinde konuşuyor.

"SURİYE'DE NİYE BULUNUYORUZ?"



Yine bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu sınır güvenliğimiz korumak ve çevremizdeki terör örgütlerine karşı mücadele vermek için yapılan sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak; "İdlib'de niye bulunuyoruz?

Niye Libya'ya gidiyoruz? Bizim askerlerin orada ne işi var. Terörle mücadele yasası uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillenmelidir" gibi ifadeler kullanıyor.