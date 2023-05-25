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Giriş Tarihi: 25.5.2023 16:13 Son Güncelleme: 25.5.2023 18:36

İmamoğlu'ndan kendisine tepki gösteren esnafa hakaret: Terbiyesiz, ahlaksız birisin...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki pazarcı esnafıyla HDP ve PKK üzerinden bir tartışmaya girdi. Esnafın "PKK’yla olanları istemiyorum" demesi üzerine öfkelendiği görülen İBB Başkanı, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin" dedi. Hakarete uğrayan esnaf, İmamoğlu'nu şikayet etmek üzere karakola başvurdu.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İmamoğlu’ndan kendisine tepki gösteren esnafa hakaret: Terbiyesiz, ahlaksız birisin...

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan Erdoğan, oyların 49.52'sini alarak hem güven tazeledi hem de ilk turu birinci bitirdi. 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 44.88 oy alarak yarışı ikinci sırada takip etti. Seçim gecesi büyük hüsran yaşayan ve yalan oranlar açıklayarak milleti kandırmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali' için İstanbul'da sokağa indi.

Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa hakaret yağdırdı | Video

ESNAFA HAKARET

Son günlerde pazar ziyaretlerinde vatandaşlardan aldığı tepkiler ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durağı bu kez Bayrampaşa perşembe pazarı oldu. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnafın HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıktı. Oldukça öfkelendiği görülen İBB Başkanı esnafa, "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Esnaf, İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Gerçek bambaşka çıktı. Olayın yankı uyandırmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Esnaf, Mehmet Özdemir'in gözaltına alınmadığı, Ekrem İmamoğlu'nu şikayet etmek üzere karakola gidip ifade verdiği belirtildi.

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İmamoğlu'ndan kendisine tepki gösteren esnafa hakaret: Terbiyesiz, ahlaksız birisin...
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