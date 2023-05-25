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Haberler Galeri Alçak eylem! Terör örgütü PKK sempatizanlarından oy kullanan gence saldırı
Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 12:59

Alçak eylem! Terör örgütü PKK sempatizanlarından oy kullanan gence saldırı

Terör örgütü PKK yandaşlarının yurt dışındaki provokatif hamleleri devam ediyor. Belçika Brüksel'de oy verme işleminin ardından bir genç PKK yandaşları tarafından saldırıya uğradı.

Alçak eylem! Terör örgütü PKK sempatizanlarından oy kullanan gence saldırı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy kullanılan binadan ayrılan bir genç, terör örgütü PKK yanlıları tarafından sokakta saldırıya uğrayarak yaralandı.

Alçak eylem! Terör örgütü PKK sempatizanlarından oy kullanan gence saldırı

Brüksel'de terör örgütü PKK yanlısı bir grup, oy kullanmanın 22.00 itibarıyla sona ermesinin ardından oy verme merkezinden ayrılan bir gence kesici aletle saldırdı.

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Alçak eylem! Terör örgütü PKK sempatizanlarından oy kullanan gence saldırı

Saldırıya uğrayan genç, yüzünden yaralandı. Bunun üzerine Expo alanının dışındaki caddede, yaralanan gence destek olmak isteyenlerle saldırganlar arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları, gence saldıran grubun terör örgütü PKK lehine slogan attığını aktardı.

Alçak eylem! Terör örgütü PKK sempatizanlarından oy kullanan gence saldırı

Sokaktaki bazı araçlar da hasar gördü. Olay yerine gelen çok sayıda polis, gerginliğin artması üzerine karşı karşıya gelen grupları ayırdı.

Alçak eylem! Terör örgütü PKK sempatizanlarından oy kullanan gence saldırı

Yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

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