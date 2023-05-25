Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 12:59

Alçak eylem! Terör örgütü PKK sempatizanlarından oy kullanan gence saldırı

Terör örgütü PKK yandaşlarının yurt dışındaki provokatif hamleleri devam ediyor. Belçika Brüksel'de oy verme işleminin ardından bir genç PKK yandaşları tarafından saldırıya uğradı.