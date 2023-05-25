Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa hakaret yağdırdı | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki pazarcı esnafıyla HDP ve PKK üzerinden bir tartışmaya girdi. Esnafın "PKK’yla olanları istemiyorum" demesi üzerine öfkelendiği görülen İBB Başkanı, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin" dedi. Hakarete uğrayan esnaf, İmamoğlu'nu şikayet etmek üzere karakola başvurdu.