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Giriş Tarihi: 25.5.2023 11:08

PKK kampında teröristlerle görüşmesiyle bilinen Hasan Cemal'den Kılıçdaroğlu'na destek

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'dan, diğer teröristler Cemil Bayık'tan Murat Karayılan'a kadar sık sık PKK kamplarına giderek teröristlerle görüşmesiyle bilinen ve son olarak HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan ancak Meclis'e giremeyen gazeteci Hasan Cemal, ikinci turda da Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
PKK kampında teröristlerle görüşmesiyle bilinen Hasan Cemal’den Kılıçdaroğlu’na destek

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık kısa bir süre kalırken 6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP'li isimlerden Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmeye devam ediyor. Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen gazeteci Hasan Cemal'den "Pazar günü oyum Kılıçdaroğlu'na" mesajı geldi.

HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den seçime giren gazeteci Hasan Cemal, Meclis'e girememişti. 14 Mayıs seçimleri öncesi PKK'nın yayın organına açıklamada bulunan Cemal, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun içinde elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız" demişti.

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere diğer teröristler Cemil Bayık ve Murat Karayılan ile sık sık PKK kamplarına giderek görüşen Cemal, daha önce yaptığı bir açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü İslam'a döndüğü için Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade etmişti.

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PKK kampında teröristlerle görüşmesiyle bilinen Hasan Cemal'den Kılıçdaroğlu'na destek
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