HDP’li Hasan Cemal dağdaki teröristleri öve öve bitiremedi: Çok dikkatlilerdi...

"ÇOK DİKKATLİLERDİ"

Cemal, şu ifadeleri kullandı:

Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi. "Aman Hasan Abi," diyerek bana da dikkat edilmesini belirtmişlerdi. Çekilme sürecinde dağda İzmirli bir gerilla ile tanıştım. "Kürdistan Günlükleri" kitabımın da iç kapağında vardır.

Taşların üzerinde oturuyoruz. Ben not alıyorum. Çok güzel anlattı, neden 18 yaşında dağa çıktığını. Ben konuşurken ona "genç" ya da, "kız" diye hitap ettim.

Hemen bana dönüp, "hayır biz kadın gerillayız " dedi. Sonra bunu erkek gerillalara söyledim. "Aman Abi, yapılır mı öyle bir yanlış" dediler.